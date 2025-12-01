Muğla'da Kıran Bisiklet Tırmanış Yarışı — 100’e yakın Sporcu 13 Kilometrelik Parkurda Yarıştı

Muğla'da düzenlenen Kıran Bisiklet Tırmanış Yarışı'na yaklaşık 100’e yakın sporcu katıldı; 13 kilometrelik zorlu parkur ve toplam 30 bin TL ödül öne çıktı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:05
Muğla'da Kıran Bisiklet Tırmanış Yarışı — 100’e yakın Sporcu 13 Kilometrelik Parkurda Yarıştı

Muğla'da Kıran Bisiklet Tırmanış Yarışı'nda Nefes Kesen Mücadele

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl Kıran Mahallesi’nde düzenlenen Kıran Bisiklet Tırmanış Yarışı, 100’e yakın sporcunun katılımıyla nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

Yarış Detayları

Yarışta bisikletçiler 12 farklı kategoride kıyasıya yarıştı. 13 kilometrelik parkur, dik rampalar ve teknik virajlardan oluşan zeminiyle sporcuların performansını test etti.

Protokol ve Ödüller

Törene; Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Sami Tomurcuklu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Özpoyraz ve Türkiye Bisikletçiler Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert katıldı. Protokol üyeleri dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Ayrıca kadınlar ve erkekler genel klasmanında derece yapan sporculara toplam 30 bin TL para ödülü verildi.

Mustafa Özpoyraz'ın Değerlendirmesi

Mustafa Özpoyraz organizasyonun ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bugün Kıran Mahallesi’nde çok güzel bir atmosferde önemli bir organizasyonu daha başarıyla tamamladık. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her branşına değer veriyor, özellikle gençlerimizin ve amatör sporcularımızın gelişimine katkı sağlayacak etkinliklere büyük önem gösteriyoruz. Kıran Bisiklet Tırmanış Yarışı hem sporcularımızın performansını sergilediği hem de bölgemizin doğal güzelliklerini ön plana çıkaran özel bir etkinlik oldu. 13 kilometrelik zorlu parkura rağmen sporcularımızın gösterdiği azim ve mücadele gerçekten takdire şayan. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekibimize, sağlık ve güvenlik ekiplerine, hakemlerimize, gönüllülerimize ve yarışa katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Kıran halkının misafirperverliği bu etkinliği çok daha anlamlı kıldı. Muğla olarak spor turizmini geliştirmeyi, daha fazla ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Bu tür etkinlikleri artırarak hem sporcularımıza yeni alanlar açmayı hem de şehrimizin tanıtımına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum

MUĞLA’DA KIRAN KIRANA MÜCADELEDE 100 SPORCU ZORLU PARKURDA TER DÖKTÜ

MUĞLA’DA KIRAN KIRANA MÜCADELEDE 100 SPORCU ZORLU PARKURDA TER DÖKTÜ

MUĞLA’DA KIRAN KIRANA MÜCADELEDE 100 SPORCU ZORLU PARKURDA TER DÖKTÜ

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı başladı
2
Muğla'da Kıran Bisiklet Tırmanış Yarışı — 100’e yakın Sporcu 13 Kilometrelik Parkurda Yarıştı
3
1969 Bilecik Spor Kulübü Lige Tarihi Farkla Başladı
4
Tomarza - Zamantı Kano Su Sporları’nda 2025 Sezonu Kapanıyor
5
Vali Şahin Antalyaspor'un Yeni Yönetimini Kabul Etti
6
Samsunspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
7
Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı Görevine Başladı

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL