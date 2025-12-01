Muğla'da Kıran Bisiklet Tırmanış Yarışı — 100’e yakın Sporcu 13 Kilometrelik Parkurda Yarıştı

Muğla'da Kıran Bisiklet Tırmanış Yarışı'nda Nefes Kesen Mücadele

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl Kıran Mahallesi’nde düzenlenen Kıran Bisiklet Tırmanış Yarışı, 100’e yakın sporcunun katılımıyla nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

Yarış Detayları

Yarışta bisikletçiler 12 farklı kategoride kıyasıya yarıştı. 13 kilometrelik parkur, dik rampalar ve teknik virajlardan oluşan zeminiyle sporcuların performansını test etti.

Protokol ve Ödüller

Törene; Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Sami Tomurcuklu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Özpoyraz ve Türkiye Bisikletçiler Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert katıldı. Protokol üyeleri dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Ayrıca kadınlar ve erkekler genel klasmanında derece yapan sporculara toplam 30 bin TL para ödülü verildi.

Mustafa Özpoyraz'ın Değerlendirmesi

Mustafa Özpoyraz organizasyonun ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bugün Kıran Mahallesi’nde çok güzel bir atmosferde önemli bir organizasyonu daha başarıyla tamamladık. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her branşına değer veriyor, özellikle gençlerimizin ve amatör sporcularımızın gelişimine katkı sağlayacak etkinliklere büyük önem gösteriyoruz. Kıran Bisiklet Tırmanış Yarışı hem sporcularımızın performansını sergilediği hem de bölgemizin doğal güzelliklerini ön plana çıkaran özel bir etkinlik oldu. 13 kilometrelik zorlu parkura rağmen sporcularımızın gösterdiği azim ve mücadele gerçekten takdire şayan. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekibimize, sağlık ve güvenlik ekiplerine, hakemlerimize, gönüllülerimize ve yarışa katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Kıran halkının misafirperverliği bu etkinliği çok daha anlamlı kıldı. Muğla olarak spor turizmini geliştirmeyi, daha fazla ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Bu tür etkinlikleri artırarak hem sporcularımıza yeni alanlar açmayı hem de şehrimizin tanıtımına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum

