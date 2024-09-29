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Muğla'da Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Finali Yapıldı

Fethiye'de gerçekleşen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası finalinde 44 sporcu mücadele etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 19:52
Muğla'da Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Finali Yapıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Final Yarışları Sona Erdi

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirildi.

Yarışmaya Katılan Sporcular

Bu yılki finalde 44 sporcu, motosikletleriyle zorlu parkurda mücadele etti.

Kategorilere Göre Dereceler

Süper Enduro GP:
  • 1. Mehmet Emin Musaoğlu
  • 2. Aykut Kızıltan
  • 3. Kenan Kazan
Enduro Prestij:
  • 1. Mehmet Emin Musaoğlu
  • 2. Aykut Kızıltan
  • 3. Emre Coşar
Enduro Usta:
  • 1. Muratcan Köse
  • 2. Azad Demirkal
  • 3. Emirhan Kurt
Enduro Genç:
  • 1. Mustafa Resul Kurtuluş
  • 2. Kenan Kazan
  • 3. Kadirhan Kocabaş
Enduro Hobi:
  • 1. Kemal Deveci
  • 2. Sinan Turan
  • 3. Erkan Yüksek
Enduro Veteran:
  • 1. Recep Bahadır Çaktı
  • 2. Fırat Şahin
  • 3. Mehmet Okuyan

Ödüller Sahiplerini Buldu

Organizasyonun sonunda, dereceye giren sporculara kupa ödülleri takdim edildi. Yarış, seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy...

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

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