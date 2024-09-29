Muğla'da Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Finali Yapıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Final Yarışları Sona Erdi
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirildi.
Yarışmaya Katılan Sporcular
Bu yılki finalde 44 sporcu, motosikletleriyle zorlu parkurda mücadele etti.
Kategorilere Göre DerecelerSüper Enduro GP:
- 1. Mehmet Emin Musaoğlu
- 2. Aykut Kızıltan
- 3. Kenan Kazan
- 1. Mehmet Emin Musaoğlu
- 2. Aykut Kızıltan
- 3. Emre Coşar
- 1. Muratcan Köse
- 2. Azad Demirkal
- 3. Emirhan Kurt
- 1. Mustafa Resul Kurtuluş
- 2. Kenan Kazan
- 3. Kadirhan Kocabaş
- 1. Kemal Deveci
- 2. Sinan Turan
- 3. Erkan Yüksek
- 1. Recep Bahadır Çaktı
- 2. Fırat Şahin
- 3. Mehmet Okuyan
Ödüller Sahiplerini Buldu
Organizasyonun sonunda, dereceye giren sporculara kupa ödülleri takdim edildi. Yarış, seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.