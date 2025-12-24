DOLAR
Muğla ile Gürcistan arasında tarihi hokey protokolü

Muğla ile Gürcistan arasında imzalanan protokol, sporcu transferi ve ortak gelişim kamplarının yolunu açtı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:12
Uluslararası Tiflis Kupası'nda başlayan iş birliği

Muğla'nın hokey kulüpleri ile Gürcistan Hokey Federasyonu arasında, sporcu transferi ve ortak gelişim kamplarının önünü açan kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma, Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Tiflis Kupası sırasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda hayata geçti.

Protokol, Muğla'yı temsil eden Ege Yıldızları, Köyceğiz Göl, Bodrum Gündoğan, MY Bozüyük, Muğla Hokey Kulübü ve Yatağan Muğla Olimpik Spor Kulüpleri adına imzalandı.

Görüşmeler ve hedefler

Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, Tiflis'te Gürcistan Hokey Federasyonu Başkanı Avtandil Tevdoradze ve Genel Sekreter Toko Tevdoradze ile bir araya gelerek anlaşmanın detaylarını karara bağladı.

İmzalanan protokol sonrası Serkan Şen, şu değerlendirmeyi yaptı: "Muğla ilimizin hokeydeki potansiyeli çok fazla. Daha önce İran ve Tayland ile hayata geçirdiğimiz başarılı iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek bu kez Gürcistan ile el sıkıştık. Bu iş birliği, ilerleyen aşamalarda her iki ülkenin kulüplerinin ve sporcularının performansını ciddi anlamda artıracaktır. Muğla hokeyini dünya standartlarına taşımaya kararlıyız"

Protokol, iki ülke arasında sporcu transferi ve ortak gelişim kamplarının yolunu açıyor ve Muğla hokeyinin uluslararası arenadaki ağını genişletiyor.

