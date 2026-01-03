Muğlaspor Antalya’da Kampa Başladı | TFF 2. Lig Hazırlığı

Muğlaspor Antalya’da Kampa Başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Muğlaspor, ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlamasının ardından bugün Antalya’da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başladı.

Kamp Programı

Kamp, 3-11 Ocak 2026 tarihleri arasında sürecek ve Yeşil-Beyazlılar hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürecek. Antalya’da bir hazırlık maçı oynanması planlanıyor. Kampın ardından takım 12 Ocak’ta Muğla’ya dönecek ve ikinci devre hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Transfer ve Teknik Değerlendirme

Ligin ilk devresini grubunda ikinci sırada tamamlayan Muğlaspor’da, kış transfer döneminde eksik mevkiler için takviye bekleniyor. Teknik Direktör Besim Durmuş, kamp sürecinde tespit edeceği eksik mevkilerle ilgili olarak yönetime rapor sunacak.

