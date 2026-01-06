Muğlaspor Başkanı Kıyanç: Stat Yüzde 95, "Kalıcı Gelir" Müjdesi

Menaf Kıyanç, Tınaz Bölgesi'nden elde edilecek "kalıcı gelir" ve stadın 17 Ocak itibarıyla yüzde 95 tamamlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:45
Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında camiayı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Başkan Kıyanç, kulübün mali yapısını güçlendirecek ve sportif hedeflere destek verecek yeni projeler hakkında bilgi verdi.

"Kalıcı gelir" projesi resmiyet kazandı

Uzun süredir üzerinde çalışılan "kalıcı gelir" projesine ilişkin detayları paylaşan Kıyanç, Yatağan Termik Santrali'ne ait Tınaz Bölgesi'nde mermercilerin sıvı atıklarını bertaraf edebileceği özel bir alan oluşturulduğunu söyledi. Alanın kullanım izninin Muğlaspor'a verildiğini belirten Kıyanç, "Bölgeye döküm yapacak her kamyon başına kulübümüz gelir elde edecek. Bu proje, kulübün mali sürdürülebilirliği için tarihi bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Ligde hedef: Daha üst seviyeye çıkmak

Kıyanç, takımın lig performansını değerlendirirken kulübün ulaşmak istediği hedefleri netleştirdi. 19 yıl aradan sonra elde edilen 2. Lig başarısını daha ileriye taşımak istediklerini vurgulayan başkan, sezonun ilk devresinin ikinci sırada tamamlandığını hatırlattı. Kıyanç, "Önce birlik, sonra birinci lig diyerek yola çıktık. Son üç maçtaki beraberlikler bizi üzse de lig genelinde çok iyi bir başlangıç yaptık. Şehirdeki bu birliktelik bizi başarıya taşıyacak" dedi.

Oyuncular, transfer ve stat çalışmaları

Bahis soruşturması nedeniyle ceza alan oyuncuların takıma dönmeye başladığını söyleyen Kıyanç, transfer piyasasındaki yüksek fiyatların transfer planlamasını zorlaştırdığını ifade etti. Taraftarların merakla beklediği stadyum inşaatı hakkında da bilgi veren başkan, çalışmaların son sürat devam ettiğini ve stadın 17 Ocak itibarıyla yüzde 95 oranında tamamlanmış olacağını duyurdu. Kıyanç, modern bir tesise kavuşmak için gün saydıklarını sözlerine ekledi.

