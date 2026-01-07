Salihli Genç Dartçılardan Gururlandıran Başarı: Şahin Şen Lisesi İl Üçüncüsü

Müsabaka ve Değerlendirme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Şahin Şen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Dart Takımı, okul sporları kapsamında düzenlenen il müsabakalarında il üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Müsabakalar boyunca sergiledikleri azim ve mücadeleyle derece elde eden sporcular, Salihli’nin gururu oldu.

Başarının ardından Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcuları ve onları müsabakalara hazırlayan beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Elde edilen bu derece, okulda ve ilçede sporun gelişimi adına önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

