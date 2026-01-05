Muğlaspor Golcü Transferini Bitirdi: İsa Güler Resmen İmzayı Attı

2. Lig beyaz grupta şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, devre arası transfer çalışmalarını tamamlayarak hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, son olarak Söke 1970 forması giyen tecrübeli forvet İsa Güler ile anlaşma sağladı.

İmza Töreni ve İlk Poz

Kulüp tesislerinde düzenlenen resmi imza töreninde 26 yaşındaki İsa Güler sözleşmeye imza attı. Törene Muğlaspor Mali Komite Başkanı Gül Tütüncü de katıldı. Atılan imzaların ardından Güler, yeşil-beyazlı formayı giyerek yeni takımıyla ilk pozunu verdi.

İlk Yarının Performansı

Ligin ilk yarısında Söke 1970 formasını başarıyla terleten İsa Güler, çıktığı 13 maçta 5 gol ve 3 asist ile takımının skor yükünü çeken isimlerden biri oldu. Muğlaspor yönetimi, devre arasında hücum hattındaki eksikliği Güler ile giderdiğini belirtti.

Kariyer Geçmişi

Futbol hayatına Bucaspor 1928 altyapısında başlayan ve burada profesyonelliğe adım atan İsa Güler’in daha önce forma giydiği takımlar arasında Adana Demirspor, Bayrampaşa, Diyarbekirspor, Sapancaspor, Alanya 1221 ve Yeni Mersin İdmanyurdu yer alıyor.

Kulüpten Açıklama

Muğlaspor’dan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz İsa Güler’e yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

