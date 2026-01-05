DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Muğlaspor Golcü Transferini Bitirdi: İsa Güler Resmen İmzayı Attı

Muğlaspor, Söke 1970'nin forveti İsa Güler'i transfer ederek hücum hattını güçlendirdi; 26 yaşındaki oyuncu 13 maçta 5 gol, 3 asistle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:47
Muğlaspor Golcü Transferini Bitirdi: İsa Güler Resmen İmzayı Attı

Muğlaspor Golcü Transferini Bitirdi: İsa Güler Resmen İmzayı Attı

2. Lig beyaz grupta şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, devre arası transfer çalışmalarını tamamlayarak hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, son olarak Söke 1970 forması giyen tecrübeli forvet İsa Güler ile anlaşma sağladı.

İmza Töreni ve İlk Poz

Kulüp tesislerinde düzenlenen resmi imza töreninde 26 yaşındaki İsa Güler sözleşmeye imza attı. Törene Muğlaspor Mali Komite Başkanı Gül Tütüncü de katıldı. Atılan imzaların ardından Güler, yeşil-beyazlı formayı giyerek yeni takımıyla ilk pozunu verdi.

İlk Yarının Performansı

Ligin ilk yarısında Söke 1970 formasını başarıyla terleten İsa Güler, çıktığı 13 maçta 5 gol ve 3 asist ile takımının skor yükünü çeken isimlerden biri oldu. Muğlaspor yönetimi, devre arasında hücum hattındaki eksikliği Güler ile giderdiğini belirtti.

Kariyer Geçmişi

Futbol hayatına Bucaspor 1928 altyapısında başlayan ve burada profesyonelliğe adım atan İsa Güler’in daha önce forma giydiği takımlar arasında Adana Demirspor, Bayrampaşa, Diyarbekirspor, Sapancaspor, Alanya 1221 ve Yeni Mersin İdmanyurdu yer alıyor.

Kulüpten Açıklama

Muğlaspor’dan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz İsa Güler’e yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

MUĞLASPOR GOLCÜ TRANSFERİNİ BİTİRDİ GÜLER İMZAYI ATTI

MUĞLASPOR GOLCÜ TRANSFERİNİ BİTİRDİ GÜLER İMZAYI ATTI

MUĞLASPOR GOLCÜ TRANSFERİNİ BİTİRDİ GÜLER İMZAYI ATTI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Yılın İlk Değerlendirme Toplantısı
2
Fenerbahçe - Samsunspor: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Yeni Adana’da
3
Muğlaspor Golcü Transferini Bitirdi: İsa Güler Resmen İmzayı Attı
4
Kocaelispor Antalya Kampı Başladı: Selçuk İnan Yönetiminde Hazırlıklar Sürüyor
5
Osmangazili Karateciler Türkiye Yıldızlar Ligi'nde 23 Madalya Kazandı
6
Fenerbahçe Beko 101-87 ile Beşiktaş'ı Devirdi - Basketbol Süper Ligi
7
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Fatih Karagümrük'e Antalya Belek Ziyareti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları