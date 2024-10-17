Murat Kocakaya Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu

Yeni Başkan Murat Kocakaya

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun başkanlığına Murat Kocakaya seçildi. 6. olağan ve mali genel kurul, Ankara'nın Hilton Garden Inn Gimat otelinde gerçekleştirildi.

Seçim Süreci ve Sonuçlar

Mevcut başkan Gürsel Çolakoğlu'nun aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Murat Kocakaya ve Salih Yıldız yarıştı. Kullanılan 229 oydan 153'ünü alan Kocakaya, başkanlık görevine getirildi. Yıldız ise 74 oyda kalırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

Yeni Yönetim Kurulu

Kocakaya'nın başkanlığında yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Fatih Uysal, Abdurrahim Gezer, Hakan Genç, Melis Giraud, Esra Kılıç Alemdaroğlu, Muhammet Yasir Taflan, Tayfun Anlar, Kadri Akgün, Turgay Saat ve Gökhan Çelik. Genel kurulda divan başkanlığını Abdullah Albunar üstlendi ve faaliyet ile denetim raporları ibra edildi.

Kocakaya'nın Vizyonu

Kocakaya, genel kurulda yaptığı konuşmada, daha önce spor hizmetlerinde milli takımlardan sorumlu olarak görev yaptığını hatırlatarak, atıcılık branşındaki altyapıyı ve sorunları çözüme kavuşturacağına dair güvence verdi. Kocakaya, “Bunları iyi hale getirmek için gereken bilgi ve tecrübeye sahibim. Artık atıcılıkta fark yaratma zamanı.” ifadelerini kullandı.

Hedefler ve Projeler

Kocakaya, olimpiyatlarda en fazla madalya dağıtılan 7. branş olma özelliğine dikkat çekerek, hedeflerinin katılımcı, şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim modeli oluşturmak olduğunu belirtti. “Kulüplere malzeme dağıtımında şeffaf olacağız. Büyük şehirlerde atıcılık poligonu oluşturacağız.” dedi. Ayrıca, mevcut tesislerin yenilenmesi, antrenör eğitimlerine ağırlık verilmesi ve yabancı milli takımların Türkiye'de kamp yapmasına destek olunması planları arasında.

Kocakaya, “Sponsorluk gelirlerini artırmak ve yurt içi yarışma sayısını çoğaltmak için var gücümüzle çalışacağız.” diyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'daki Hilton Garden Inn Gimat'ta gerçekleştirildi. Kullanılan 229 oyun 153'ünü alan Murat Kocakaya, federasyon başkanlığına seçildi. Kocakaya, burada konuşma yaptı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'daki Hilton Garden Inn Gimat'ta gerçekleştirildi. Kullanılan 229 oyun 153'ünü alan Murat Kocakaya, federasyon başkanlığına seçildi. Kocakaya, burada konuşma yaptı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'daki Hilton Garden Inn Gimat'ta gerçekleştirildi. Kullanılan 229 oyun 153'ünü alan Murat Kocakaya, federasyon başkanlığına seçildi. Kocakaya, burada konuşma yaptı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'daki Hilton Garden Inn Gimat'ta gerçekleştirildi. Kullanılan 229 oyun 153'ünü alan Murat Kocakaya, federasyon başkanlığına seçildi. Kocakaya, burada konuşma yaptı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'daki Hilton Garden Inn Gimat'ta gerçekleştirildi. Kullanılan 229 oyun 153'ünü alan Murat Kocakaya, federasyon başkanlığına seçildi. Kocakaya, burada konuşma yaptı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'daki Hilton Garden Inn Gimat'ta gerçekleştirildi. Kullanılan 229 oyun 153'ünü alan Murat Kocakaya, federasyon başkanlığına seçildi. Kocakaya, burada konuşma yaptı.