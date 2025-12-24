Muratpaşa Belediyespor Namağlup Şampiyonlukla Bölgesel Lig’e Yükseldi

Muratpaşa Belediyespor namağlup şampiyon olarak Bölgesel Lig’e yükseldi

Antalya Muratpaşa Belediyespor Basketbol Takımı, Antalya Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Kategorisi sezonunu 10'da 10 galibiyetle tamamladı. Bozdoğan Group sponsorluğunda mücadele eden ekip, oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak namağlup şampiyon unvanını elde etti ve Bölgesel Lig için hak kazandı.

Teknik kadro ve oyuncular

Teknik ekip: Oyuncu-antrenör Ferhat Güleroğlu, koordinatör İrgecan Işık, yardımcı antrenör Serkan Yaşar ve istatistik sorumlusu Elif Akbulut.

Oyuncular: Seray Yıldırım, Kerem Çetin, Kaan Kavraal, Sarp Güngör, Mehmet Ali Özçakıcı, Arda Merih, Yunus Miraç Nur, Ahmet İkbal Demir, Orkan Kırdar, Barış Volkan, Barış Gökmen ve Bora Ateş Erdem.

Sezon boyunca sergilenen istikrarlı performans, Muratpaşa Belediyespor'u adını bölge çapında duyuran önemli bir başarıya taşıdı.

