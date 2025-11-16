Murgul'da BAL Maçı Kargaşası: 24 Kırmızı Kart Verildi
Maçın özeti
Artvin’in Murgul ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında çıkan olaylar futbol sahasını boks ringine çevirdi.
Murgul Spor bugün sahasında Rize Atletik Spor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Rize Atletik Spor'un Enes Türüt ile bulduğu golle 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İlk yarı bitişiyle kavga ve müdahale
Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla iki takım arasında yumruklu, tekmeli kavga başladı. Sahanın boks ringine döndüğü maçta tartışma dakikalarca sürdü ve tarafları güvenlik güçleri güçlükle ayırdı.
Olay başladığı andan itibaren statta anonslar yapıldı: 'Sevgili taraftar gurubu, lütfen sahaya girmiyoruz, sahaya yabancı madde atmıyoruz'.
Maç sırasında hakem ve disiplin yetkilileri tarafından 24 kırmızı kart çıkarıldı.
