Muşspor 10 gollü forvet Seçim Can Koç’u kadrosuna kattı

Muşspor, ara transferde Menemen FK’de ilk yarıda 10 gol atan Seçim Can Koç ile anlaşma sağladı; golcünün kısa sürede takıma katılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 20:51
TFF 2. Lig ekibi ara transferde hücuma takviye yaptı

Muşspor, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirdi. Kulüp, sezonun ilk yarısında Menemen FK formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken forvet oyuncusu Seçim Can Koç ile her konuda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüp açıklamasında, sezonun ilk yarısında attığı 10 gol ile öne çıkan Seçim Can Koç’un transferinin tamamlandığı belirtildi. Yönetim, bu hamleyle gol yollarında çeşitlilik ve etkinlik sağlamayı hedefliyor.

Muş Spor Kulübü Başkanı Fatih Cengiz, yeni transferin takıma hayırlı olmasını dileyerek, başarılı santrforun sarı-beyazlı forma altında verimli bir sezon geçirmesini temenni etti.

Kulüp, golcünün kısa süre içinde takımla çalışmalara başlamasının beklendiğini açıkladı. Bu transfer, Muşspor’un ligdeki hedefleri doğrultusunda son dönemde attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

