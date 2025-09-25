Mustafa Eskihellaç'ta kanama ve ödem: Trabzonspor'da tedavi başladı

7. hafta öncesi sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sağ alt baldırında kanama ve ödem tespit edilen Mustafa Eskihellaç'ın ağrısının sürdüğü ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir açıklamada şu ifadelere yer verdi: Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 6. haftasında oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan oyuncumuz Mustafa Eskihellaç'ın yapılan fiziksel testler sırasında ağrısının devam etmesi nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Ayrıca futbolcumuzun bireysel çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmesine karar verilmiştir.