Nesine 2. Lig'de 15. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig'de 15. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi, 1 maç dışında başarıyla tamamlandı. Ligde, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup takımları arasında oynanan heyecan dolu müsabakaların sonuçları ise şöyle:

Beyaz Grup:

Sarıyer - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 3-0

- Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: Kırklarelispor - Fethiyespor: 1-2

- Fethiyespor: İnegölspor - Karaköprü Belediyespor: 2-1

- Karaköprü Belediyespor: Altınordu - İskenderunspor: 1-2

- İskenderunspor: Anagold 24Erzincanspor - Beykoz Anadoluspor: 2-1

- Beykoz Anadoluspor: Kepezspor - Altay: 3-2

- Altay: Afyonspor - 1461 Trabzon FK: 1-3

- 1461 Trabzon FK: GMG Kastamonuspor - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-0

Kırmızı Grup:

Somaspor - Merkur Jet Erbaaspor: 1-1

- Merkur Jet Erbaaspor: Beyoğlu Yeni Çarşı - Artı Değer Vanspor: 1-0

- Artı Değer Vanspor: Serik Belediyespor - Motolux 68 Aksarayspor: 1-3

- Motolux 68 Aksarayspor: Ankara Demirspor - Giresunspor: 2-2

- Giresunspor: Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Nazillispor: 0-1

- Nazillispor: Karacabey Belediyespor - Çimentaş Elazığspor: 1-1

- Çimentaş Elazığspor: Bucaspor 1928 - Menemen FK: 1-1

- Menemen FK: Diyarbekirspor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-0

- Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Belediye Derincespor - Karaman FK: 0-0

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği bu maçlar, ligdeki rekabetin arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.