Nesine 2. Lig'de 15. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig'de 15. Hafta Maç Sonuçları
Nesine 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi, 1 maç dışında başarıyla tamamlandı. Ligde, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup takımları arasında oynanan heyecan dolu müsabakaların sonuçları ise şöyle:
Beyaz Grup:
- Sarıyer - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 3-0
- Kırklarelispor - Fethiyespor: 1-2
- İnegölspor - Karaköprü Belediyespor: 2-1
- Altınordu - İskenderunspor: 1-2
- Anagold 24Erzincanspor - Beykoz Anadoluspor: 2-1
- Kepezspor - Altay: 3-2
- Afyonspor - 1461 Trabzon FK: 1-3
- GMG Kastamonuspor - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-0
Kırmızı Grup:
- Somaspor - Merkur Jet Erbaaspor: 1-1
- Beyoğlu Yeni Çarşı - Artı Değer Vanspor: 1-0
- Serik Belediyespor - Motolux 68 Aksarayspor: 1-3
- Ankara Demirspor - Giresunspor: 2-2
- Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Nazillispor: 0-1
- Karacabey Belediyespor - Çimentaş Elazığspor: 1-1
- Bucaspor 1928 - Menemen FK: 1-1
- Diyarbekirspor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-0
- Belediye Derincespor - Karaman FK: 0-0
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği bu maçlar, ligdeki rekabetin arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.