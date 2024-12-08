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Nesine 2. Lig'de 15. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig'de 15. hafta maçları oynandı; Beyaz ve Kırmızı Grupta elde edilen sonuçlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:13
Nesine 2. Lig'de 15. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig'de 15. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi, 1 maç dışında başarıyla tamamlandı. Ligde, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup takımları arasında oynanan heyecan dolu müsabakaların sonuçları ise şöyle:

Beyaz Grup:

  • Sarıyer - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 3-0
  • Kırklarelispor - Fethiyespor: 1-2
  • İnegölspor - Karaköprü Belediyespor: 2-1
  • Altınordu - İskenderunspor: 1-2
  • Anagold 24Erzincanspor - Beykoz Anadoluspor: 2-1
  • Kepezspor - Altay: 3-2
  • Afyonspor - 1461 Trabzon FK: 1-3
  • GMG Kastamonuspor - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-0

Kırmızı Grup:

  • Somaspor - Merkur Jet Erbaaspor: 1-1
  • Beyoğlu Yeni Çarşı - Artı Değer Vanspor: 1-0
  • Serik Belediyespor - Motolux 68 Aksarayspor: 1-3
  • Ankara Demirspor - Giresunspor: 2-2
  • Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Nazillispor: 0-1
  • Karacabey Belediyespor - Çimentaş Elazığspor: 1-1
  • Bucaspor 1928 - Menemen FK: 1-1
  • Diyarbekirspor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-0
  • Belediye Derincespor - Karaman FK: 0-0

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği bu maçlar, ligdeki rekabetin arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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