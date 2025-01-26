Nesine 2. Lig'de 19. Hafta: Sarıyer ve Serik Belediyespor Zirvede

Nesine 2. Lig'de 19. Haftanın Sonuçları
Nesine 2. Lig'de 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı ve ligdeki heyecan doruk noktasına ulaştı. Beyaz Grup'ta Sarıyer, konuk ettiği İnegölspor'u 6-2 yenerek 47 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor Önde
Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup eden Serik Belediyespor, 46 puan ile zirvedeki yerini korudu.
Puan Durumu
19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şu şekilde:
Beyaz Grup
- 1. Sarıyer - 47 puan
- 2. Batman Petrolspor - 40 puan
- 3. GMG Kastamonuspor - 39 puan
- 4. Altınordu - 37 puan
- 5. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 F.K. - 34 puan
- 6. Anagold 24 Erzincanspor - 27 puan
- ... (diğer takımlar)
NOT: Altay'a 3 puan, Afyonspor'a ise 6 puan silme cezası verildi.
Kırmızı Grup
- 1. Serik Belediyespor - 46 puan
- 2. Motolux 68 Aksarayspor - 44 puan
- 3. Menemen FK - 37 puan
- 4. Artı Değer Van Spor - 36 puan
- 5. Çiment Aş Elazığspor - 36 puan
- ... (diğer takımlar)
NOT: Giresunspor'a 9 puan, Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'a ise 3'er puan silme cezası uygulandı.