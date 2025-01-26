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Nesine 2. Lig'de 19. Hafta: Sarıyer ve Serik Belediyespor Zirvede

Nesine 2. Lig'de 19. hafta geride kaldı. Sarıyer ve Serik Belediyespor, gruplarında liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:36
Nesine 2. Lig'de 19. Hafta: Sarıyer ve Serik Belediyespor Zirvede

Nesine 2. Lig'de 19. Haftanın Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı ve ligdeki heyecan doruk noktasına ulaştı. Beyaz Grup'ta Sarıyer, konuk ettiği İnegölspor'u 6-2 yenerek 47 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor Önde

Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup eden Serik Belediyespor, 46 puan ile zirvedeki yerini korudu.

Puan Durumu

19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şu şekilde:

Beyaz Grup

  • 1. Sarıyer - 47 puan
  • 2. Batman Petrolspor - 40 puan
  • 3. GMG Kastamonuspor - 39 puan
  • 4. Altınordu - 37 puan
  • 5. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 F.K. - 34 puan
  • 6. Anagold 24 Erzincanspor - 27 puan
  • ... (diğer takımlar)

NOT: Altay'a 3 puan, Afyonspor'a ise 6 puan silme cezası verildi.

Kırmızı Grup

  • 1. Serik Belediyespor - 46 puan
  • 2. Motolux 68 Aksarayspor - 44 puan
  • 3. Menemen FK - 37 puan
  • 4. Artı Değer Van Spor - 36 puan
  • 5. Çiment Aş Elazığspor - 36 puan
  • ... (diğer takımlar)

NOT: Giresunspor'a 9 puan, Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'a ise 3'er puan silme cezası uygulandı.

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