Nesine 2. Lig'de 19. Hafta: Sarıyer ve Serik Belediyespor Zirvede

Nesine 2. Lig'de 19. Haftanın Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı ve ligdeki heyecan doruk noktasına ulaştı. Beyaz Grup'ta Sarıyer, konuk ettiği İnegölspor'u 6-2 yenerek 47 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor Önde

Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup eden Serik Belediyespor, 46 puan ile zirvedeki yerini korudu.

Puan Durumu

19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şu şekilde:

Beyaz Grup

1. Sarıyer - 47 puan

2. Batman Petrolspor - 40 puan

3. GMG Kastamonuspor - 39 puan

4. Altınordu - 37 puan

5. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 F.K. - 34 puan

6. Anagold 24 Erzincanspor - 27 puan

... (diğer takımlar)

NOT: Altay'a 3 puan, Afyonspor'a ise 6 puan silme cezası verildi.

Kırmızı Grup

1. Serik Belediyespor - 46 puan

2. Motolux 68 Aksarayspor - 44 puan

3. Menemen FK - 37 puan

4. Artı Değer Van Spor - 36 puan

5. Çiment Aş Elazığspor - 36 puan

... (diğer takımlar)

NOT: Giresunspor'a 9 puan, Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'a ise 3'er puan silme cezası uygulandı.