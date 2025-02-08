Nesine 2. Lig'de 21. Hafta Müsabakaları Sona Erdi

Nesine 2. Lig'de 21. Hafta Maçları Tamamlandı
Nesine 2. Lig, 21. hafta maçları ile futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Ligdeki iki grup, bugün yapılan maçlarla tamamlandı.
Beyaz Grup Sonuçları
- İskenderunspor - İnegölspor: 2-1
- Karaköprü Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-2
- Altay - Beykoz Anadoluspor: 2-0
- Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Anagold 24 Erzincanspor: 4-1
- Sarıyer - E Koleji Isparta 32: 3-0
- Batman Petrolspor - Fethiyespor: 1-0
- 1461 Trabzon FK - Sincan Bellediyesi Ankaraspor: 1-0
- Altınordu - Kırklarelispor: 4-2
Kırmızı Grup Sonuçları
- Merkür Jet Erbaaspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-1
- Somaspor - Karacabey Belediyespor: 1-1
- Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Vanspor FK: 2-1
- Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi - Karaman FK: 3-3
- Ankara Demirspor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0
- Diyarbekirspor - Bucaspor 1928: 1-0
- Giresunspor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-4
- Motolux 68 Aksarayspor - Belediye Derincespor: 2-1
Bu maçlarla birlikte 21. hafta geride kalmış oldu, takımlar ilerleyen haftalarda puanlarını artırma mücadelesini sürdürecek.