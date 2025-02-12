Nesine 2. Lig'de 22. Hafta Sonuçları: Sarıyer ve Motolux 68 Aksarayspor Zirvede

Nesine 2. Lig'de 22. Haftanın Özeti

Futbolseverlerin dikkatle takip ettiği Nesine 2. Lig'de 22. hafta mücadeleleri geride kaldı. Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor, haftayı lider kapatarak önemli bir avantaj elde etti.

Beyaz Grup Puan Durumu

Beyaz Grup'ta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Sarıyer - 22 Maç, 65 Puan

- 22 Maç, 65 Puan 2. Batman Petrolspor - 22 Maç, 61 Puan

3. GMG Kastamonuspor - 22 Maç, 37 Puan

4. Altınordu - 22 Maç, 28 Puan

5. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - 22 Maç, 25 Puan

... (diğer takımlar dahil)

18. Afyonspor - 21 Maç, 20 Puan (6 puanı silinmiştir)

Kırmızı Grup Puan Durumu

Kırmızı Grup'ta yaşanan rekabet de oldukça heyecanlı. İşte güncel puan durumu:

1. Motolux 68 Aksarayspor - 22 Maç, 63 Puan

- 22 Maç, 63 Puan 2. Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor - 22 Maç, 55 Puan

3. Çimentaş Elazığspor - 22 Maç, 36 Puan

4. Menemen FK - 22 Maç, 25 Puan

5. Arti Değer Vanspor - 22 Maç, 24 Puan

... (diğer takımlar dahil)

18. Giresunspor - 22 Maç, 16 Puan (9 puanı silinmiştir)

Hafta sonunda yaşanan bu gelişmeler, takımların sezon sonunu nasıl kapatacağı konusunda büyük önem taşıyor. Taraftarlar, lider takımların peşinden yeni haftalarda hangi sonuçları alacaklarını merakla bekliyor.