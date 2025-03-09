Nesine 2. Lig'de 26. Hafta: Kırmızı Grup'ta Aksarayspor, Beyaz Grup'ta Sarıyer Liderliğini Sürdürdü

Nesine 2. Lig'de Haftanın Özeti

Futbol tutkunları için büyük heyecanların yaşandığı Nesine 2. Lig'de, sona eren 26. hafta önemli sonuçlarla tamamlandı. Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğu el değiştirirken, Beyaz Grup'ta lider Sarıyer konumunu muhafaza etti.

Kırmızı Grup'ta Değişen Liderlik

Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor, Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'dan liderliği devralarak zirveye yerleşti. Puan durumu şu şekilde oluştu:

1. Motolux 68 Aksarayspor: 25 O, 17 G, 5 B, 3 M, 52 P

25 O, 17 G, 5 B, 3 M, 52 P 2. Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 25 O, 16 G, 7 B, 2 M, 55 P

25 O, 16 G, 7 B, 2 M, 55 P 3. Çimentaş Elazığspor: 25 O, 15 G, 4 B, 6 M, 51 P

25 O, 15 G, 4 B, 6 M, 51 P 4. Menemen Futbol Kulübü: 25 O, 14 G, 6 B, 5 M, 48 P

25 O, 14 G, 6 B, 5 M, 48 P 5. Artı Değer Vanspor FK: 25 O, 13 G, 6 B, 6 M, 46 P

Not: Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'un üçer, Giresunspor'un ise 9 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup'ta Sarıyer Tutuştu

Beyaz Grup'ta ise Sarıyer, 26. haftayı da lider tamamlayarak avantajını korudu. Takımların puan durumu şu şekilde gelişti:

1. Sarıyer: 25 O, 16 G, 2 B, 7 M, 60 P

25 O, 16 G, 2 B, 7 M, 60 P 2. Batman Petrolspor: 25 O, 15 G, 4 B, 6 M, 58 P

25 O, 15 G, 4 B, 6 M, 58 P 3. Altınordu: 25 O, 13 G, 9 B, 3 M, 48 P

25 O, 13 G, 9 B, 3 M, 48 P 4. GMG Kastamonuspor: 24 O, 13 G, 9 B, 2 M, 48 P

24 O, 13 G, 9 B, 2 M, 48 P 5. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01: 25 O, 13 G, 6 B, 6 M, 45 P

Not: İnegölspor ve Altay'ın üçer, Afyonspor'un 6 puanı silinmiştir.

Bu haftaki sonuçlar, ligdeki mücadelelerin ne denli çekişmeli geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Futbolseverler, 2. Lig'deki bu heyecan dolu atmosferi izlemeye devam edecek.