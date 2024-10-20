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Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Mücadeleleri Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 8. hafta maçları sona erdi, gruplardaki sonuçlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 21:24
Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Mücadeleleri Tamamlandı

Nesine 2. Lig 8. Hafta Sonuçları

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Nesine 2. Lig'de 8. hafta mücadeleleri, gruplarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. İşte günün sonuçları:

Beyaz Grup

  • Kırklarelispor - Kepezspor: 2-0
  • GMG Kastamonuspor - Sarıyer: 1-1
  • Beykoz Anadoluspor - Altınordu: 1-3
  • Anagold 24 Erzincanspor - İnegölspor: 2-1
  • Fethiyespor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-2
  • E Koleji Isparta 32 Spor - İskenderunspor: 0-0
  • Batman Petrolspor - 1461 Trabzon FK: 1-0

Kırmızı Grup

  • Karaman FK - Diyarbekirspor: 2-0
  • Artı Değer Vanspor - Merkür Jet Erbaaspor: 1-2
  • Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Serik Belediyespor: 1-3
  • Belediye Derincespor - Somaspor: 1-0
  • Karacabey Belediyespor - Giresunspor: 3-1
  • Menemen FK - Motolux 68 Aksarayspor: 2-0
  • Çimentaş Elazığspor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 5-0

Haftanın içindeki bu mücadeleler, takımların ligdeki konumlarını belirlemede önemli rol oynadı.

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