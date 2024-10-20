Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Mücadeleleri Tamamlandı

Nesine 2. Lig 8. Hafta Sonuçları
Futbolseverlerin merakla takip ettiği Nesine 2. Lig'de 8. hafta mücadeleleri, gruplarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. İşte günün sonuçları:
Beyaz Grup
- Kırklarelispor - Kepezspor: 2-0
- GMG Kastamonuspor - Sarıyer: 1-1
- Beykoz Anadoluspor - Altınordu: 1-3
- Anagold 24 Erzincanspor - İnegölspor: 2-1
- Fethiyespor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-2
- E Koleji Isparta 32 Spor - İskenderunspor: 0-0
- Batman Petrolspor - 1461 Trabzon FK: 1-0
Kırmızı Grup
- Karaman FK - Diyarbekirspor: 2-0
- Artı Değer Vanspor - Merkür Jet Erbaaspor: 1-2
- Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Serik Belediyespor: 1-3
- Belediye Derincespor - Somaspor: 1-0
- Karacabey Belediyespor - Giresunspor: 3-1
- Menemen FK - Motolux 68 Aksarayspor: 2-0
- Çimentaş Elazığspor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 5-0
Haftanın içindeki bu mücadeleler, takımların ligdeki konumlarını belirlemede önemli rol oynadı.