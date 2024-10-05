DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.117.540,42 0,94%

Nesine 3. Lig 5. Haftası Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 5. hafta heyecan dolu maçlarla sona erdi. İşte alınan sonuçlar ve öne çıkan detaylar.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:39
Nesine 3. Lig 5. Haftası Tamamlandı

Nesine 3. Lig 5. Hafta Sonuçları

Futbolda Nesine 3. Lig'in 5. haftası geride kaldı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan ligde alınan sonuçlar sporseverler tarafından merakla takip edildi.

1. Grup Müsabaka Sonuçları

  • Tokat Belediye Plevnespor - 23 Elazığ FK: 1-0
  • Muşspor - Kırşehir FK: 1-0
  • Kahramanmaraşspor - Belediye Kütahyaspor: 1-0
  • Silifke Belediyespor - Kuşadasıspor: 3-1
  • Anadolu Üniversitesi - Bursaspor: 0-1
  • Düzce Cam Düzcespor - Artvin Hopaspor: 0-0
  • Karşıyaka - Bornova 1877: 2-1
  • Ergene Velimeşespor - Kemerkent Bulvarspor: 1-2

2. Grup Müsabaka Sonuçları

  • Adıyaman FK - Uşakspor: 0-1
  • Nevşehir Belediyespor - Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 0-0
  • T. Metal 1963 Spor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-1
  • Etimesgut Belediyespor - Amasyaspor: 4-1
  • Beykoz İshaklıspor - Silivrispor: 1-2
  • İnegöl Kafkas SK - Fatsa Belediyespor: 0-0
  • Tire 2021 FK - Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-2
  • Balıkesirspor - Muğlaspor: 0-1

3. Grup Müsabaka Sonuçları

  • Viranşehir Belediyespor - Aliağa Futbol AŞ: 0-0
  • Pazarspor - Karabük İdmanyurdu: 2-2
  • Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Çankaya SK: 1-2
  • Yozgat Belediyesi Bozokspor - Bayburt Özel İdarespor: 2-1
  • 1923 Mustafakemalpaşa SK - Osmaniyespor: 1-2
  • Ayvalıkgücü Belediyespor - 52 Orduspor FK: 2-1
  • Küçükçekmece Sinop SK - Çorluspor 1947: 2-0
  • 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor - Alanya 1221 FK: 2-1

4. Grup Müsabaka Sonuçları

  • Sebat Gençlikspor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-0
  • Mardin 1969 Spor - Erciyes 38 FK: 1-0
  • Niğde Belediyespor - Bursa Nilüfer Futbol: 0-6
  • Zonguldakspor - Kırıkkale FK: 2-1
  • 7 Eylül Turgutlu 1984 - Kolibri Ağrı 1970: 1-3
  • Denizlispor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-2
  • Orduspor 1967 - Polatlı 1926: 5-0
  • İzmir Çoruhlu FK - Edirnespor: 2-0

İLGİLİ HABERLER

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor, Başakşehir ile Beraberlikte Morallendi
2
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 4. Hafta Maç Sonuçları
3
İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu Tamamlandı
4
İzmir'de Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Toplandı
5
Nesine 3. Lig'de 5. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu
6
Başakşehir-Kayserispor Maç Sonrası Çağdaş Atan Açıklamalarda Bulundu
7
Hatayspor- Trabzonspor Maçının Ardından Rıza Çalımbay Açıklamalarda Bulundu

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor