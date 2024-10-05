Nesine 3. Lig 5. Haftası Tamamlandı

Nesine 3. Lig 5. Hafta Sonuçları
Futbolda Nesine 3. Lig'in 5. haftası geride kaldı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan ligde alınan sonuçlar sporseverler tarafından merakla takip edildi.
1. Grup Müsabaka Sonuçları
- Tokat Belediye Plevnespor - 23 Elazığ FK: 1-0
- Muşspor - Kırşehir FK: 1-0
- Kahramanmaraşspor - Belediye Kütahyaspor: 1-0
- Silifke Belediyespor - Kuşadasıspor: 3-1
- Anadolu Üniversitesi - Bursaspor: 0-1
- Düzce Cam Düzcespor - Artvin Hopaspor: 0-0
- Karşıyaka - Bornova 1877: 2-1
- Ergene Velimeşespor - Kemerkent Bulvarspor: 1-2
2. Grup Müsabaka Sonuçları
- Adıyaman FK - Uşakspor: 0-1
- Nevşehir Belediyespor - Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 0-0
- T. Metal 1963 Spor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-1
- Etimesgut Belediyespor - Amasyaspor: 4-1
- Beykoz İshaklıspor - Silivrispor: 1-2
- İnegöl Kafkas SK - Fatsa Belediyespor: 0-0
- Tire 2021 FK - Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-2
- Balıkesirspor - Muğlaspor: 0-1
3. Grup Müsabaka Sonuçları
- Viranşehir Belediyespor - Aliağa Futbol AŞ: 0-0
- Pazarspor - Karabük İdmanyurdu: 2-2
- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Çankaya SK: 1-2
- Yozgat Belediyesi Bozokspor - Bayburt Özel İdarespor: 2-1
- 1923 Mustafakemalpaşa SK - Osmaniyespor: 1-2
- Ayvalıkgücü Belediyespor - 52 Orduspor FK: 2-1
- Küçükçekmece Sinop SK - Çorluspor 1947: 2-0
- 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor - Alanya 1221 FK: 2-1
4. Grup Müsabaka Sonuçları
- Sebat Gençlikspor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-0
- Mardin 1969 Spor - Erciyes 38 FK: 1-0
- Niğde Belediyespor - Bursa Nilüfer Futbol: 0-6
- Zonguldakspor - Kırıkkale FK: 2-1
- 7 Eylül Turgutlu 1984 - Kolibri Ağrı 1970: 1-3
- Denizlispor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-2
- Orduspor 1967 - Polatlı 1926: 5-0
- İzmir Çoruhlu FK - Edirnespor: 2-0