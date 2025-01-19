Nesine 3. Lig'de 16. Hafta Maçları Tamamlandı: Takımların Liderliği Belli Oldu

Nesine 3. Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı. Bursaspor, Balıkesirspor, Küçükçekmece Sinopspor ve Orduspor 1967 liderliğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:23
Nesine 3. Lig'de 16. Hafta Maçları Tamamlandı: Takımların Liderliği Belli Oldu

Nesine 3. Lig'de 16. Hafta Durumu

Nesine 3. Lig'de 16. haftanın mücadeleleri geride kaldı. Bu süreçte gruplarda öne çıkan takımlar belli oldu. 1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor ve 4. Grup'ta Orduspor 1967 liderliklerini koruyarak dikkat çekti.

Puan Durumu

Ligin heyecanla ilerlediği 16. hafta sonunda gruplarda oluşan puan durumu ise şu şekilde:

1. Grup

1. BURSASPOR: 16 maç, 24 puan
2. KARŞIYAKA: 16 maç, 24 puan
3. DÜZCE CAM DÜZCESPOR: 16 maç, 23 puan
4. BELEDİYE KÜTAHYASPOR: 16 maç, 26 puan
... (diğer ekipler de yer alıyor)

2. Grup

1. BALIKESİRSPOR: 16 maç, 24 puan
2. SİLİVRİSPOR: 16 maç, 27 puan
3. MUĞLASPOR: 16 maç, 27 puan
... (diğer ekipler de yer alıyor)

3. Grup

1. KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR: 16 maç, 23 puan
2. ORDUSPOR: 16 maç, 22 puan
3. ÇORLUSPOR 1947: 16 maç, 24 puan
... (diğer ekipler de yer alıyor)

4. Grup

1. ORDUSPOR 1967: 16 maç, 23 puan
2. MARDİN 1969: 16 maç, 22 puan
3. SEBAT GENÇLİKSPOR: 16 maç, 16 puan
... (diğer ekipler de yer alıyor)

Not: Denizlispor için 6 puan silme cezası uygulanmıştır. Bu durum, ligdeki rekabeti ve takımların mücadele gücünü etkileyecektir.

İLGİLİ HABERLER

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Fenerbahçe İlk Yarıda Berabere Kaldı
2
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Alanyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı
3
Fenerbahçe ve Adana Demirspor Maçında Kadro Değişiklikleri
4
Konyaspor, Kasımpaşa ile 3-3 Berabere Kaldı: Teknik Direktör Uçar Üzgün
5
TOFAŞ, Karşıyaka'yı Deplasmanda Geçti: 93-81
6
6. 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası, Adana'da Tamamlandı
7
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Şampiyon Oldu

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı