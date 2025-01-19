Nesine 3. Lig'de 16. Hafta Maçları Tamamlandı: Takımların Liderliği Belli Oldu

Nesine 3. Lig'de 16. Hafta Durumu

Nesine 3. Lig'de 16. haftanın mücadeleleri geride kaldı. Bu süreçte gruplarda öne çıkan takımlar belli oldu. 1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor ve 4. Grup'ta Orduspor 1967 liderliklerini koruyarak dikkat çekti.

Puan Durumu

Ligin heyecanla ilerlediği 16. hafta sonunda gruplarda oluşan puan durumu ise şu şekilde:

1. Grup

1. BURSASPOR: 16 maç, 24 puan

2. KARŞIYAKA: 16 maç, 24 puan

3. DÜZCE CAM DÜZCESPOR: 16 maç, 23 puan

4. BELEDİYE KÜTAHYASPOR: 16 maç, 26 puan

... (diğer ekipler de yer alıyor)

2. Grup

1. BALIKESİRSPOR: 16 maç, 24 puan

2. SİLİVRİSPOR: 16 maç, 27 puan

3. MUĞLASPOR: 16 maç, 27 puan

... (diğer ekipler de yer alıyor)

3. Grup

1. KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR: 16 maç, 23 puan

2. ORDUSPOR: 16 maç, 22 puan

3. ÇORLUSPOR 1947: 16 maç, 24 puan

... (diğer ekipler de yer alıyor)

4. Grup

1. ORDUSPOR 1967: 16 maç, 23 puan

2. MARDİN 1969: 16 maç, 22 puan

3. SEBAT GENÇLİKSPOR: 16 maç, 16 puan

... (diğer ekipler de yer alıyor)

Not: Denizlispor için 6 puan silme cezası uygulanmıştır. Bu durum, ligdeki rekabeti ve takımların mücadele gücünü etkileyecektir.