Nesine 3. Lig'de 19. Hafta Heyecanı Sona Erdi

Nesine 3. Lig 19. Hafta Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 19. hafta mücadeleleri geride kaldı. Tüm takımlar, gruplarındaki önemli karşılaşmalar için sahaya çıktı ve taraftarlarını mutlu edecek sonuçlar aradı. İşte gruplarda alınan sonuçlar:

1. Grup Sonuçları

Düzce Can Düzcespor - 23 Elazığ FK: 1-0

- 23 Elazığ FK: Karşıyaka - Artvin Hopaspor: 1-0

- Artvin Hopaspor: HG Hospital Kahramanmaraşspor - Silifke Belediyespor: 0-2

- Silifke Belediyespor: Anadolu Üniversitesi - Belediye Kütahyaspor: 2-2

- Belediye Kütahyaspor: Muşspor - Bursaspor: 1-1

- Bursaspor: Ergene Velimeşespor - Kırşehir Futbol: 1-1

- Kırşehir Futbol: Tokat Belediye Plevnespor - Kemerkent Bulvarspor: 3-1

- Kemerkent Bulvarspor: Bornova 1877 - Kuşadasıspor: 0-4

2. Grup Sonuçları

Balıkesirspor - Silivrispor: 4-0

- Silivrispor: Smart Holding Çayelispor - ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0

- ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Etimesgut Belediyespor - Muğlaspor: 0-1

- Muğlaspor: Tire 2021 - Yurt Er Amasyaspor: 1-2

- Yurt Er Amasyaspor: İnegöl Kafkasspor - T.Metal 1963: 2-0

- T.Metal 1963: Adıyaman FK - Fatsa Belediyespor: 0-1

- Fatsa Belediyespor: Nevşehir Belediyespor - Uşakspor: 1-2

3. Grup Sonuçları

1923 Mustafakemalpaşaspor - 52 Ordurspor: 1-3

- 52 Ordurspor: Yozgat Belediyesi Bozokspor - Osmaniyespor: 1-1

- Osmaniyespor: Viranşehir Belediyespor - Pazarspor: 1-3

- Pazarspor: Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Aliağaspor: 1-1

- Aliağaspor: 10 Numara Sportif Efeler 09 - Çankayaspor: 0-0

- Çankayaspor: Küçükçekmece Sinopspor - Alanya 1221: 2-1

- Alanya 1221: Ayvalıkgücü Belediyespor - Çorluspor 1947: 1-0

- Çorluspor 1947: Bayburt Özel İdare - Karabük İdmanyurdu: 1-0

4. Grup Sonuçları

Sebat Gençlikspor - Kolibri Ağrı 1970: 3-0

- Kolibri Ağrı 1970: Zonguldakspor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-2

- AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: Niğde Belediyespor - İzmir Çoruhlu FK: 2-2

- İzmir Çoruhlu FK: Orduspor 1967 - Bursa Nilüfer: 1-1

- Bursa Nilüfer: Mardin 1969 - Polatlı 1926: 3-0

- Polatlı 1926: Denizlispor - Solwie Enerji Erciyes 38: 2-1

- Solwie Enerji Erciyes 38: 7 Eylü Turgutlu 1984 - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-4

- Büyükçekmece Tepecikspor: Kırıkkale FK - Edirnespor: 0-0

19. hafta sonuçları, takımların ligdeki performansları açısından büyük önem taşıyor. Bir sonraki hafta, ekipler yeniden zorlu karşılaşmalara çıkacak.