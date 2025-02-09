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Nesine 3. Lig'de 19. Hafta Heyecanı Sona Erdi

Nesine 3. Lig'de 19. hafta müsabakaları tamamlandı. Gruplarda oynanan maçların sonuçları merakla takip edildi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:23
Nesine 3. Lig'de 19. Hafta Heyecanı Sona Erdi

Nesine 3. Lig 19. Hafta Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 19. hafta mücadeleleri geride kaldı. Tüm takımlar, gruplarındaki önemli karşılaşmalar için sahaya çıktı ve taraftarlarını mutlu edecek sonuçlar aradı. İşte gruplarda alınan sonuçlar:

1. Grup Sonuçları

  • Düzce Can Düzcespor - 23 Elazığ FK: 1-0
  • Karşıyaka - Artvin Hopaspor: 1-0
  • HG Hospital Kahramanmaraşspor - Silifke Belediyespor: 0-2
  • Anadolu Üniversitesi - Belediye Kütahyaspor: 2-2
  • Muşspor - Bursaspor: 1-1
  • Ergene Velimeşespor - Kırşehir Futbol: 1-1
  • Tokat Belediye Plevnespor - Kemerkent Bulvarspor: 3-1
  • Bornova 1877 - Kuşadasıspor: 0-4

2. Grup Sonuçları

  • Balıkesirspor - Silivrispor: 4-0
  • Smart Holding Çayelispor - ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
  • Etimesgut Belediyespor - Muğlaspor: 0-1
  • Tire 2021 - Yurt Er Amasyaspor: 1-2
  • İnegöl Kafkasspor - T.Metal 1963: 2-0
  • Adıyaman FK - Fatsa Belediyespor: 0-1
  • Nevşehir Belediyespor - Uşakspor: 1-2

3. Grup Sonuçları

  • 1923 Mustafakemalpaşaspor - 52 Ordurspor: 1-3
  • Yozgat Belediyesi Bozokspor - Osmaniyespor: 1-1
  • Viranşehir Belediyespor - Pazarspor: 1-3
  • Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Aliağaspor: 1-1
  • 10 Numara Sportif Efeler 09 - Çankayaspor: 0-0
  • Küçükçekmece Sinopspor - Alanya 1221: 2-1
  • Ayvalıkgücü Belediyespor - Çorluspor 1947: 1-0
  • Bayburt Özel İdare - Karabük İdmanyurdu: 1-0

4. Grup Sonuçları

  • Sebat Gençlikspor - Kolibri Ağrı 1970: 3-0
  • Zonguldakspor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-2
  • Niğde Belediyespor - İzmir Çoruhlu FK: 2-2
  • Orduspor 1967 - Bursa Nilüfer: 1-1
  • Mardin 1969 - Polatlı 1926: 3-0
  • Denizlispor - Solwie Enerji Erciyes 38: 2-1
  • 7 Eylü Turgutlu 1984 - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-4
  • Kırıkkale FK - Edirnespor: 0-0

19. hafta sonuçları, takımların ligdeki performansları açısından büyük önem taşıyor. Bir sonraki hafta, ekipler yeniden zorlu karşılaşmalara çıkacak.

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