Nesrin Baş, 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mücadele eden Nesrin Baş, adını finale yazdırdı.

İlk turda Slovak Zsuzsanna Molnar'ı 9-4 mağlup eden Baş, çeyrek finalde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 3-0 öndeyken tuşla yendi.

Yarı finalde Asya şampiyonu Zelu Li'yi 9-6 ile geçen milli güreşçi, şampiyonluk mücadelesinde Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşacak.

Geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te Avrupa şampiyonu olan Nesrin Baş, yarın büyüklerdeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için mindere çıkacak.

Buse, bronz madalya için repesaja kalacak

Kadınlar 68 kilonun son dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, Japon AmiI Shii ile yaptığı yarı final karşılaşmasını teknik üstünlükle kaybetti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan milli sporcu, yarın repesajdan gelecek rakibiyle bronz madalya için mücadele edecek.

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mücadele eden Nesrin Baş (solda), adını finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finalde Çinli Zelu Li'yi mağlup etti.