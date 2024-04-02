Neymar'ın yeni adresi belli oldu

Santos, dün akşam Brezilya'nın Paulista Kupası finalinde Palmeiras'ı konuk ederek, yeşil beyazlı rakiplerini 1-0 mağlup etti. Otero 48. dakikada Fabio Carille'in takımına galibiyeti getiren golü attı. Santos bu sonuçla artık bir avantaja sahip ve 8 Nisan'da Palmeiras ile rövanş maçına çıkacak.

"Neymar'ın sürprizi"

Santos, Palmeiras karşısında sürpriz bir ziyaretçiyle karşılaştı. Siyah Beyazlı takımın eski yıldızı Neymar, mücadeleyi tribünden izledi. UOL gazetesinin haberine göre, takımın soyunma odasına giden eski Barcelona ve PSG yıldızı Neymar, Santos oyuncularına önümüzdeki eski takımına döneceğini müjdesini verdi. Santos yöneticisinin Neymar'ın yorumlarını doğruladığı bildirildi.





Söz konusu mesajda Santos başkanı Marcelo Teixeira'nın Neymar ile çok iyi bir ilişkisi olduğu vurgulandı. Bu, Neymar'ın, Teixeira'nın kulüp başkanı olmasından bu güne Santos'a karşı ikinci maçı. Aslında Messi, Neymar ve Santos başkanının daha önce de tanıştığı biliniyor.

Stadyumda Neymar için "Geri dön" sloganlarının da yankılandığı bildirildi. Maçı loca koltuğundan izleyen oyuncu, Santos taraftarlarını selamladı.

Şuan 32 yaşında olan Neymar'ın Suudi Profesyonel Ligi futbol kulübü Al Hilal ile 2025 yılına kadar anlaşması bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, 2023 yılı sonunda milli takımda oynarken dizinden sakatlanmıştı. Neymar'ın bu yılki Copa America'yı kaçırması ihtimali güçlü. Sakatlığı nedeniyle süresi kısıtlı olan Neymar, Güney Amerika'da bulunuyor.