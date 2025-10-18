Nilüfer Belediyespor 31-23 Hafnarfjördur — EHF Erkekler Avrupa Kupası

Maç Özeti

Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İzlanda temsilcisi Hafnarfjördur'u konuk ettiği mücadelede 31-23 galip geldi.

Karşılaşma, Bursa'daki Üçevler Spor Salonu'nda oynandı. Bursa temsilcisi mücadelenin ilk yarısını 16-11 önde tamamladı ve ikinci yarıda da üstlendiği üstünlüğünü koruyarak rakibini sekiz farkla mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı yarın aynı salonda oynanacak.

EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Nilüfer Belediyespor ile İzlanda'nın Hafnarfjördur ekibi, Üçevler Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesporlu Tolga Özbahar (sağda), Hafnarfjördur takımından Birgisson Agust (solda) ile mücadele etti.