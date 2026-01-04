Nilüfer Belediyespor Eker, Göztepe'yi 3-1 Yendi

Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta özeti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, seyircisi önünde Göztepe'yi konuk etti. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, takımı destekledi.

Karşılaşma baştan sona çekişmeye sahne oldu. Setin ilk bölümünde karşılıklı sayılarla dengeli bir oyun izlendi; setin sonlarında daha az hata yapan Nilüfer Belediyespor Eker, ilk seti 25-23 ile aldı.

İkinci sette heyecan doruktaydı ve kıyasıya geçen mücadeleyi Bursa temsilcisi 27-25 ile kazanarak skoru 2-0'a taşıdı. Üçüncü sette toparlanan konuk ekip Göztepe, seti 25-22 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Son sette kontrolü elinde tutan Nilüfer Belediyespor Eker, dördüncü seti 25-20 alarak maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla ev sahibi takım ligdeki puanını 26'ya yükseltti.

Nilüfer Belediyespor Eker, ligin 15. haftasında 10 Ocak'ta deplasmanda Aras Kargo ile karşılaşacak.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 14. HAFTASINDA SEYİRCİSİ ÖNÜNDE GÖZTEPE’Yİ KONUK EDEN NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER, ÇEKİŞMELİ GEÇEN MAÇTAN 3-1 GALİP AYRILDI. BURSA EKİBİ BU SONUÇLA PUANINI 26’YA YÜKSELTTİ.