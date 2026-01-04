DOLAR
Nilüfer Belediyespor Eker, Göztepe'yi 3-1 Yendi

Nilüfer Belediyespor Eker, Vodafone Sultanlar Ligi 14. haftasında Göztepe'yi 3-1 yenerek puanını 26'ya yükseltti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:21
Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta özeti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, seyircisi önünde Göztepe'yi konuk etti. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, takımı destekledi.

Karşılaşma baştan sona çekişmeye sahne oldu. Setin ilk bölümünde karşılıklı sayılarla dengeli bir oyun izlendi; setin sonlarında daha az hata yapan Nilüfer Belediyespor Eker, ilk seti 25-23 ile aldı.

İkinci sette heyecan doruktaydı ve kıyasıya geçen mücadeleyi Bursa temsilcisi 27-25 ile kazanarak skoru 2-0'a taşıdı. Üçüncü sette toparlanan konuk ekip Göztepe, seti 25-22 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Son sette kontrolü elinde tutan Nilüfer Belediyespor Eker, dördüncü seti 25-20 alarak maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla ev sahibi takım ligdeki puanını 26'ya yükseltti.

Nilüfer Belediyespor Eker, ligin 15. haftasında 10 Ocak'ta deplasmanda Aras Kargo ile karşılaşacak.

