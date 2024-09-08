Nilüfer Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde İzmir'i Farklı Geçti

Nilüfer Belediyespor'un Dominasyonu

2023 Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Maç sonucunda konuk ekip, rakibini 42-22'lik net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın İlk Yarısı

Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk devresi, Nilüfer Belediyespor'un 19-10'luk üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekip, sergilediği etkili oyunla rakibine karşı önemli bir avantaj elde etti. Bu sonuçla birlikte, Nilüfer Belediyespor haftayı galibiyetle kapatarak ligdeki iddiasını sürdürdü.