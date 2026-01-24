Noa Lang Tribünde: Galatasaray-Fatih Karagümrük Maçını İzledi

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fatih Karagümrük maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan tribünden takip etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 21:07
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 21:07
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almadı

Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçını tribünden takip etti.

Sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda mücadele ettiği karşılaşmada Noa Lang müsabakanın kadrosunda yer almadı ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndan maçı izledi.

Noa Lang, Cuma günü İstanbul’a gelmiş; Napoli’den kiralık olarak transfer edilmişti.

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

