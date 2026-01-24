Noa Lang Tribünde: Galatasaray-Fatih Karagümrük Maçını İzledi

Noa Lang Tribünde
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almadı
Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçını tribünden takip etti.
Sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda mücadele ettiği karşılaşmada Noa Lang müsabakanın kadrosunda yer almadı ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndan maçı izledi.
Noa Lang, Cuma günü İstanbul’a gelmiş; Napoli’den kiralık olarak transfer edilmişti.
