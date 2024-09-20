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Norveçli Futbolcu Ole Saeter, Maccabi Haifa'nın Teklifini Reddetti

Ole Saeter, Maccabi Haifa'nın transfer teklifini, insan hakları ihlalleri nedeniyle reddetti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 13:18
Norveçli Futbolcu Ole Saeter, Maccabi Haifa'nın Teklifini Reddetti

Ole Saeter’in Kesin Kararı

Norveçli futbolcu Ole Saeter, Maccabi Haifa tarafından yapılan transfer teklifini geri çevirdi. Bu durum, uluslararası spor dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Maccabi Haifa'nın Teklifi

Rosenborg'un yıldız futbolcusu, İsrail Premier Ligi'nin son transfer döneminde Maccabi Haifa kulübünün 10 milyon kronluk teklifine olumsuz yanıt verdi.

Saeter'in Açıklamaları

Norveç devlet televizyonu TV2'ye konuşan Saeter, yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle böyle bir karar aldığını vurguladı. "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum," dedi.

Saeter, Maccabi Haifa'nın 500 milyon dolarlık bir teklif sunsa dahi kabul etmeyeceğinin altını çizerek, "Paradan çok, değerler önemlidir. İnsan hakları ihlallerine karıştığı düşünülen bir ülkeden gelen teklifi haliyle kabul etmem," şeklinde konuştu.

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