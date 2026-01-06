Nurbade Büber, Karate 1 Seri A’da Türkiye’yi Tiflis’te Temsil Edecek

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcu uluslararası arenada mindere çıkıyor

Nurbade Büber, geçtiğimiz yıl Türkiye Premier Lig Grand Winner unvanını kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu milli karatecilerimizden biri olarak dikkat çekti. Başarılı sporcu, Karate 1 Seri A Müsabakası kapsamında Gürcistan’ın Tiflis kentinde Türkiye’yi temsil edecek.

2025 Yılı Türkiye Premier Lig’de elde ettiği büyük başarının ardından Milli Takım kadrosuna seçilen Büber, uluslararası organizasyonda ay-yıldızlı forma ile ter dökecek. Grand Winner unvanı ile adından söz ettiren sporcu, milli formayla yeni bir aşamaya geçti.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) faaliyet programında yer alan organizasyon, Tiflis’te gerçekleştirilecek. Milli sporcu Nurbade Büber, bu önemli organizasyonda Büyük Kadınlar -61 kilogram kategorisinde Türkiye’yi temsil edecek.

Antrenör Ali Eşsiz, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde uzun süredir disiplinli çalışmasıyla öne çıkan Nurbade Büber için milli takım formasıyla başarılar diledi.

