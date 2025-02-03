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Ogün Altıparmak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Ogün Altıparmak, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:54
Ogün Altıparmak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ogün Altıparmak'ın Cenazesi

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak, hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde gerçekleşti.

Cenazeye Katılan İsimler

Cenaze namazına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Mahmut Uslu ve İlhan Ekşioğlu, ayrıca Beşiktaş Futbol A Takımı Kaptanı Mert Günok ile birçok seveni katıldı.

Defin Süreci

Cenaze namazının ardından, Ogün Altıparmak'ın naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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