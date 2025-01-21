DOLAR
35,62 -0,06%
EURO
37,13 -0,08%
ALTIN
3.149,93 -0,35%
BITCOIN
3.765.221,81 0,48%

Okan Buruk: 'Beraberlik Üzgünüm, Ajax Maçına Hazırlanıyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dinamo Kiev maçı sonrası yaptığı açıklamalarda, takımının performansından memnun olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:18
Okan Buruk: 'Beraberlik Üzgünüm, Ajax Maçına Hazırlanıyoruz'

Okan Buruk: 'Beraberlik Üzgünüm, Ajax Maçına Hazırlanıyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Domine ettiğimiz maçlardan biriydi. Ancak yemememiz gereken golleri yedik" şeklinde konuştu.

Buruk, maç sonunda yaşanan duygusal tepki ve takımın genel performansına dair açıklamalar yaptı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma sonrası oyuncularına teşekkür eden Buruk, "Dört günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularım çok iyi bir niyetle mücadele ediyor. Bugünkü skordan üzüldük ama Ajax maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bolu'daki Yangın İçin Bir Başsağlığı

Okan Buruk, basın toplantısına başlamadan önce, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri anarak "Güne kötü başladık. Ölenlere rahmet, yaralılara da şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ajax Maçı Hedefi

Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynayacakları Ajax karşılaşması ile ilgili, "İlk 8'i hedefliyoruz, bu maç bizim için çok önemli. Oyuncularımın mücadele azmini çok değerli buluyorum" açıklamalarında bulundu.

Taraftar Tepkileri

Maç içinde taraftarların bazı oyunculara yönelik tepkisini değerlendiren Buruk, bu durumun doğal olduğunu belirtti ve "Duygusal reaksiyon herkesten çıkabilir. Genel anlamda oyunun içinde daha iyi performans göstermeyi hedefliyoruz" dedi.

Daha Fazla Savunma Güçlendirmesi

Transfer döneminde savunma oyuncularını da hedeflediklerini vurgulayan Buruk, "Savunmamızı daha güçlü ve opsiyonlu hale getirmek için çalışmalara devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Final Hedefi Sürüyor

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama hedeflerinin devam ettiğini belirterek, "Bu hedefle yaşamamız gerek.Kadromuzu her açıdan güçlendirmemiz şart" sözleriyle hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Talihsiz Kaza
2
Fenerbahçe'den Transfer Bombası: Diego Carlos İstanbul'a Geldi
3
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Haftası Başladı: Kıran Kırana Mücadeleler
4
Süper Lig'den 7 Kulüp ve Dursun Özbek PFDK'ya Sevk Edildi
5
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turuna Yükseldi!
6
Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'nda U-BT Cluj-Napoca'ya Yenildi
7
Okan Buruk: 'Beraberlik Üzgünüm, Ajax Maçına Hazırlanıyoruz'

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı