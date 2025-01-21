Okan Buruk: 'Beraberlik Üzgünüm, Ajax Maçına Hazırlanıyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Domine ettiğimiz maçlardan biriydi. Ancak yemememiz gereken golleri yedik" şeklinde konuştu.

Buruk, maç sonunda yaşanan duygusal tepki ve takımın genel performansına dair açıklamalar yaptı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma sonrası oyuncularına teşekkür eden Buruk, "Dört günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularım çok iyi bir niyetle mücadele ediyor. Bugünkü skordan üzüldük ama Ajax maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bolu'daki Yangın İçin Bir Başsağlığı

Okan Buruk, basın toplantısına başlamadan önce, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri anarak "Güne kötü başladık. Ölenlere rahmet, yaralılara da şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ajax Maçı Hedefi

Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynayacakları Ajax karşılaşması ile ilgili, "İlk 8'i hedefliyoruz, bu maç bizim için çok önemli. Oyuncularımın mücadele azmini çok değerli buluyorum" açıklamalarında bulundu.

Taraftar Tepkileri

Maç içinde taraftarların bazı oyunculara yönelik tepkisini değerlendiren Buruk, bu durumun doğal olduğunu belirtti ve "Duygusal reaksiyon herkesten çıkabilir. Genel anlamda oyunun içinde daha iyi performans göstermeyi hedefliyoruz" dedi.

Daha Fazla Savunma Güçlendirmesi

Transfer döneminde savunma oyuncularını da hedeflediklerini vurgulayan Buruk, "Savunmamızı daha güçlü ve opsiyonlu hale getirmek için çalışmalara devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Final Hedefi Sürüyor

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama hedeflerinin devam ettiğini belirterek, "Bu hedefle yaşamamız gerek.Kadromuzu her açıdan güçlendirmemiz şart" sözleriyle hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.