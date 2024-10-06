Okan Buruk, Galatasaray'ın Kadın Cinayetlerine Dikkat Çektiği Basın Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk'tan Açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Futboldaki Şiddete Dikkat Çekti

Buruk, futbolun yanı sıra Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekti. "Gündemimiz futboldan çok, ülkemizde yaşanan şiddet olayları. Bunu kınamak ve altını çizmek istiyorum. Futbolda da şiddeti çok fazla görüyoruz. İnşallah bu sorunlar son bulur," dedi.

Maç Performansı Hakkında Görüşleri

Okan Buruk, takımının maç hakkında ise, "Galatasaray gibi başladık, oynadık ve kazandık. Bugün gol yemeden maçı tamamladık. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik," şeklinde konuştu. Maçın sonlarına doğru Serdar Dursun'un pozisyonunda faul yapıldığını savunan Buruk, hakem kararlarını da eleştirdi.

Takımın Yorgunluğu Üzerine

Teknik direktör, son 22 günde 7 maç çıktıklarını belirterek, "Yorgunluk var. Bu yoğun tempoda oyuncularımız zorluk çekiyor. Dinlendirip, bir sonraki maça hazırlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'a Dair Görüşleri

Barış Alper Yılmaz hakkında ise Buruk, "Barış bir insan. Yorgun durumda değil, mücadelesinden memnunum," dedi.

Icardi'nin Performansı

Mauro Icardi hakkında konuşan Buruk, "Icardi, bizim yıldızımız. Performansından memnunum. Oyun içindeki rolü çok önemli," ifadelerini kullandı.

Eleştiriler Üzerine

Son olarak, eleştirilerle ilgili Buruk, "Beni eleştirebilirler, umurumda değil. Üzerime düşen neyse onu yapmaya devam edeceğim," dedi.