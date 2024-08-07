Okan Buruk, Galatasaray'ın Yeni Sezon Hedeflerini Ortaya Koydu

Okan Buruk'tan Yeni Sezona Güçlü Mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 9 Ağustos Cuma günü Trendyol Süper Lig’de Atakaş Hatayspor ile yapacakları maç öncesi, takımının potansiyelini ve hedeflerini belirtti. Geçen sezondan çok daha güçlü olduklarını vurgulayan Buruk, bu yıl büyük başarılar elde edeceklerine olan inancını dile getirdi.

Sezona Hazırlık ve Hedefler

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın öncesinde düzenlediği basın toplantısında Buruk, yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini söyledi. “Cuma günü taraftarlarımızla yürüyüşümüz başlıyor, zaferlerle dolu bir yıl bizi bekliyor.” diyen Buruk, ligde başarılı bir başlangıç yapmak için gereken motivasyonu sağladıklarını ifade etti.

Yenilikler ve Takım Dinamiği

Okan Buruk, Beşiktaş mücadelesinin ardından alınan sonuçların kendilerini üzdüğünü, fakat bu durumdan ders çıkaracaklarını bildirdi. Ayrıca, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün kalacağına dair sözler vererek, “Oyun kalitemizi artıracak ve daha rekabetçi olacağız.” açıklamasında bulundu.

İletişim ve Motivasyon

Buruk, oyuncularıyla olan iletişimin önemine değinerek, “Oyuncularımı çok seviyor ve onlara değer veriyorum.” dedi. Zaha’nın açıklamaları hakkında yanlış anlaşıldığını belirten Buruk, bu tür durumların oyuncular arasında sağlıklı bir diyalogla çözülebildiğini ifade etti.

Transfer Süreci ve Kadro Durumu

Transfer döneminin zorluklarına dikkat çeken Buruk, takımda kalacak oyuncular ve olası yeni transferler hakkında da bilgi verdi. “Kadromuzu her mevkide en az 2 oyuncuyla genişletmek istiyoruz.” diye ekleyerek, Galatasaray’ın mevcut kadrosunun şampiyonluk için yeterli olduğunu vurguladı.