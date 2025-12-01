Okan Buruk Kadıköy’de Yenilmiyor: Fenerbahçe Önünde 3 Galibiyet 2 Beraberlik

Okan Buruk Kadıköy’de Yenilmezliğini Sürdürdü

Trendyol Süper Lig 14. haftasında 1-1’lik sonuç

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kadıköy’de Fenerbahçe ile çıktığı 5. derbide de yenilgi yüzü görmedi.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan mücadele 1-1 sona ererken, Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip deplasmanda da etkili bir performans sergiledi.

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Kadıköy’de oynadığı bu maçlarla birlikte rakibine karşı dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberliklik bir karnesi bulunuyor.

Derbi sonucuyla Buruk’un Kadıköy’deki yenilmezlik serisi devam etti ve teknik direktörlük performansı bir kez daha dikkat çekti.

