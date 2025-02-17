Okan Buruk: 'Son Dakika Golle Maçı Kazandık'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu ve Fenerbahçe derbisine odaklandıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:53
Okan Buruk: 'Son Dakika Golle Maçı Kazandık'

Okan Buruk'tan Maç Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk, maçın son dakikasında atılan golün galibiyetteki kritik rolünden bahsederek, "Son dakika çok önemli bir golle maçı kazanma şansımız oldu." dedi.

Çaykur Rizespor’a Dikkat

Maçın zorluğuna dikkat çeken Buruk, "Rize'nin zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. Özellikle Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe maçındaki performansı, orada verdiği mücadele ve öne geçme çabası takdir edilesiydi. Hakem hataları olmasa belki de oradan büyük bir sonuçla dönebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

İlk yarıdaki performanslarının yetersiz olduğuna değinen Buruk, "İlk yarıda kolay top kayıpları yaptık. Ancak ikinci yarıda dizilişimizi değiştirdik ve daha etkili olduk. Bu sayede sahada rakibe baskı yapmayı başardık." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Maçına Odaklandık

Buruk, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi hakkında yöneltilen sorulara da yanıt verdi. "Ben teknik direktörüm, başkan veya yönetici değilim. Sadece sahaya odaklanmalıyım." diyen Buruk, hakemin kim olduğunun kendisi için önemli olmadığını dile getirdi.

Önlerindeki lig maçını kendi sahalarında oynayacaklarını ifade eden Buruk, Taraftar desteği ile puan farkını artırmak istediklerini belirtti: "Bunu daha önce başardık. İlk yarıda rakibimizi 3-1 mağlup etmiştik, aynı başarıyı tekrar elde etmek istiyoruz."

Derbi Atmosferi ve Avrupa Hayali

Fenerbahçe maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Buruk, "İki tarafın da sadece futbola odaklanmasını istiyorum. Ligimize yakışır bir derbi olmasını umut ediyorum." dedi.

Avrupa'da yol almaya devam etme ümidini dile getiren Buruk, "Seyircimizle birlikte kendi oyunumuzu sergileyeceğiz. Herkeste bir ümit var, benim ve oyuncularımın da var." şeklinde konuştu.

Buruk, RAMS Park'a kim gelirse gelsin hazır olduklarını ekleyerek sözlerini sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

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