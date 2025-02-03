Okan Buruk'tan Galatasaray’ın Gaziantep FK Maç Sonrası Değerlendirmesi

Okan Buruk: "Takıma Güçlü ve Sahiplenen Oyuncular Almayı Hedefliyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Gaziantep'in Zorluğu ve Önemli Galibiyet

Bu zorlu deplasmanın kendileri için kritik bir galibiyet olduğunu vurgulayan Buruk, "Gaziantep’in iç saha performansı oldukça yüksek. Erken attığımız gol, bizim için son derece önemliydi. Gol yememek de bir avantaj oldu. Son iki maçı gol yemeden tamamlamak bizim açımızdan büyük bir başarı." şeklinde konuştu.

Yorgunluk ve Transfer Durumu

Takımın yorgunluk yaşadığını belirten Buruk, "İki oyuncumuz transfer nedeniyle bu maçta yer almadı; Batshuayi ve Nelsson. Üst üste maç oynamanın zorluğuyla başa çıktık. Bu hafta kazanarak geçmek bizim için oldukça önemli. Hedefimize doğru ilerliyoruz ve rakiplerimizle aramızdaki 6 puan farkı devam ettiriyoruz." dedi.

Transfer Hedefleri

Buruk, takımda yer alan oyuncuların geleceği üzerine de konuşarak, "Takıma hem oyuncu olarak katkı verecek hem de takımın dinamiklerine ayak uyduracak oyuncular almayı hedefliyoruz. Bu tür oyuncular üzerinde duruyoruz." açıklamasını yaptı.

Beck Alternatifleri Üzerine Düşünceler

Bir gazetecinin sol ve sağ beke alternatif alınıp alınmayacağı sorusuna Buruk, "Sacha Boey, geçen sezon değerli bir oyuncuydu. Bayern Münih'ten gelen teklifi de göz önünde bulundurarak böyle bir satış yapılmıştı. Bu durumlarda kulübün menfaatlerini düşünmek gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

Hakemlerin Kararları Üzerine Eleştiriler

Buruk, "Torreira’ya verilen son kart, gerçekten komik bir karardı ve maçın gidişatını değiştiren bir durumdu. Hakem kararları bazen tartışmalı olabiliyor." dedi.

Sonuç olarak, Buruk, Galatasaray’ın ligin en güçlü takımlarından biri olmaya devam edeceğini ve hem sahada hem de transferde bunun göstergelerini sunmayı hedeflediklerini ifade etti.