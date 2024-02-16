Okan Buruk'tan maç sonrası taraftarları yıkan sakatlık açıklaması

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında maçın analizini yaparak çeşitli konulara değindi.

Maçın genelinde takımının performansını değerlendiren Buruk, başlangıçta istedikleri gibi bir oyun sergileyemediklerini ancak Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçtiklerini ifade etti. Pas trafiği ve orta saha hareketliliği ile ikinci golü bulma şanslarını yakaladıklarını ancak karşılaşmanın kırılma anlarında bazı zorluklarla karşılaştıklarını belirtti.





Sarı-kırmızılı ekibin teknik adamı, özellikle Sparta Prag'ın uzun paslar ve savunma arkasına koşularla etkili olduğunu söyleyerek, ikinci yarıda yedikleri erken golün kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi. Ancak oyuncularının 10 kişi kalmalarına rağmen 11'e 11 gibi mücadele ettiğini ve sahadan galip ayrıldıklarını söyledi.

Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını övgüyle değerlendirerek genç oyuncunun savunma görevinden ödün vermeden hücumda da etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin daha fazla top alması gerektiğini ve onu net pozisyonlara sokmak adına çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Teknik direktör, maçın kırılma anlarından birinin de 10 kişi kalmalarına rağmen oyun disiplininden ödün vermemeleri olduğunu sözlerine ekledi. Bu durumun önümüzdeki maç öncesinde avantaj sağladığını ve rakiplerinin 3 eksikle mücadele etmek zorunda kalacak olmasının kendileri için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.





Sakatlık durumlarına da değinen Buruk, yeni transfer Serge Aurier'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadığını ve durumunun ilerleyen günlerde netleşeceğini belirtti. Ayrıca, kaptan Fernando Muslera'nın takımda kalmasını istediklerini ve devam etmek istediklerini dile getirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, Türk futbol sahalarının zemin durumu hakkında endişelerini dile getirerek, bu durumun talep edilen paraların karşılığını vermediğini savundu. Türk futbolunun marka değerine zarar verebilecek bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak, maçtan sonra oyuncularının özgüvene ihtiyaçları olduğunu ve bir sonraki maça odaklanacaklarını ifade etti. Bu kapsamlı değerlendirme ile Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansı ve gelecek beklentileri hakkında detaylı bir bilgi sunulmuş oldu.