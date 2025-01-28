Olimpik Lyon'da Pierre Sage Dönemi Resmen Sona Erdi

Fransa'nın önde gelen futbol kulüplerinden biri olan Olimpik Lyon, teknik direktör Pierre Sage ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sage, Kasım 2023'te göreve başlamıştı ve bu süre zarfında takımın genel performansı beklentilerin altında kaldı.

Takım Performansı ve Sonuçlar

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 19 hafta sonunda 30 puan toplayan Olympique Lyon, ligde 6. sırada yer aldı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Türk temsilcileri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile karşılaşan Lyon, Beşiktaş'a evinde 1-0 yenilirken, Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde 7 haftada 14 puan toplayan takım, grup aşamasının tamamlanmasının ardından 5. basamakta kendine yer buldu.

Hayal Kırıklığı Yaratan Fransa Kupası

Olimpik Lyon'un bu sezonki bir diğer hayal kırıklığı ise Fransa Kupası oldu. Son 32 turunda 5. lig temsilcisi Bourgoin'e elenerek taraftarlarını büyük bir üzüntüye boğan Lyon, bu sonuçla birlikte büyük bir eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sage'in ayrılık kararının ardında, takımın genel performansının yanı sıra beklenen başarıları elde edememesi yatıyor. Lyon, yeni bir döneme geçmek için arayışlarını sürdürüyor.