Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Olimpik Lyon-Beşiktaş Maçının Ardından

Pierre Sage: "Birçok Fırsatı Değerlendiremedik"

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Olimpik Lyon'da teknik direktör Pierre Sage, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Groupama Stadı'ndaki karşılaşma sonrası konuşan Sage, "Birçok fırsatı kaçırdık. Bu maçı kazanabilirdik. İlk yarıda elimize çok güzel fırsatlar geçti ancak değerlendiremedik," dedi.

İkinci yarıdaki performanslarına da değinen Sage, Beşiktaş'ın hızlı hücumlarını iyi yönetemediklerini belirterek, "İkinci yarıda da ani ataklar geliştirdik ancak golü bulamadık. Üzgünüz. Birçok fırsatı değerlendiremedik," şeklinde görüşlerini ifade etti.