Omar Marmoush: Kahire'den Manchester City'ye Uzanan Başarı Hikayesi

Omar Marmoush: Kahire'den Avrupa'ya Uzanıyor

Futbol dünyasının yeni parlayan yıldızı Omar Marmoush, 26 yaşında Manchester City'nin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz hafta Newcastle United'a karşı oynanan maçta hat-trick yaparak takımıyla beraber 4-0 kazanan Marmoush, adından sıkça söz ettiriyor.

Kariyerinin İlk Adımları Kahire'de Başladı

Mısırlı forvet, futbol kariyerine Mısır İkinci Ligi'nde, Kahire kulübü Wadi Degla'nın altyapısında başladı. 17 yaşında Avrupa'ya adım atan Marmoush, Manchester United'ın efsane ismi Ryan Giggs tarafından keşfedildi. Giggs, Mısırlı oyuncuyu Dubai'deki bir turnuvada izledikten sonra onun yeteneğini bir menajere önerdi.

Menajer, Marmoush'u Wolfsburg'un scout şefi Pierre Littbarski'ye tanıttı. Littbarski, Marmoush için "O, saf bir elmastı. Kahire'den Wolfsburg'a gelmek, tamamen farklı bir dünyaya adım atmak demekti" demişti. 2020'de Wolfsburg ile profesyonel kariyerine başlayan oyuncu, ardından St. Pauli ve Stuttgart'a kiralandı.

Yıldızlığa Giden Yol: Eintracht Frankfurt

Marmoush'un asıl çıkış noktası 2023 yılında Eintracht Frankfurt'a transfer olmasıyla gerçekleşti. Hızı, keskin bitiriciliği ve etkileyici istatistikleriyle kısa sürede taraftarların gözdesi haline geldi. 2023-25 yıllarında 67 maça çıkan oyuncu, toplamda 37 gol atarak 20 asist yaptı.

Manchester City'ye Transferi ve Gelecek

Marmoush, Ocak 2025'te İngiltere'ye adım atarak Manchester City'ye 4,5 yıllık, 75 milyon avro rekor bonservis bedeliyle imza attı. Bu transfer, onu tarihin en pahalı Mısırlı futbolcularından biri haline getirdi. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Marmoush'u takımın dinamik oyun tarzına mükemmel uyum sağlayan "çok yönlü ve zeki bir oyuncu" olarak tanımladı.

İngiltere kariyerinin henüz başında olmasına rağmen, Marmoush'un oyuna girmesi büyük bir heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Etihad Stadyumu'nda gerçekleştirdiği hat-trick ile futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.