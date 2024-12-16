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Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yalovaspor'u Rahat Geçti

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yalovaspor'u 10. hafta mücadelesinde 85-65 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 21:27
Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yalovaspor'u Rahat Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Erken Maçlar

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Yalovaspor Basketbol ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda Onvo Büyükçekmece, zorlu mücadeleyi 85-65 gibi net bir skorla kazanmayı başardı.

Maçın Detayları

Bu galibiyet ile birlikte Onvo Büyükçekmece Basketbol, ligdeki sıralamadaki yerini sağlamlaştırırken, Yalovaspor'un ise puan kayıpları devam etti.

Her iki takım da karşılaşma boyunca gösterdikleri performans ile seyircilere keyifli anlar yaşattı. Büyükçekmece'nin dominant oyun anlayışı, galibiyette önemli bir rol oynadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında Onvo...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Konuk takımdan Nikola Rebic (4), Yalovaspor Basketbol'dan Kadir Bayram (8) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında Onvo...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Konuk takımdan Nikola Rebic (4), Yalovaspor Basketbol'dan Kadir Bayram (8) ile mücadele etti.

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