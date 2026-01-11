Ordu'da Eskipazar Spor Kompleksi: Yarı Olimpik Havuz ve Çok Amaçlı Salon Yükseliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Eskipazar'da yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu inşa ediyor; tesis bölgenin sosyal ve sportif cazibesini artıracak.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:35
Ordu'da Eskipazar Spor Kompleksi: Yarı Olimpik Havuz ve Çok Amaçlı Salon Yükseliyor

Ordu'da Eskipazar Spor Kompleksi yükseliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde yürütülüyor.

Proje ve işbirliği

Proje, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülüyor. Daha önce 22 dönümlük alanı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis ederek atletizm pisti ve futbol sahalarının kazandırılmasını sağlayan Başkan Güler'in öncülüğünde, bölgeye şimdi yüzme ve salon sporlarını kapsayan yeni bir yatırım yapılıyor. Kolon imalatı ve dolgu çalışmalarının devam ettiği projede yapı her geçen gün yükseliyor.

Havuzun özellikleri

Şehirde yüzme sporunun yaygınlaştırılması hedefiyle inşa edilecek yarı olimpik yüzme havuzu, toplam 950 metrekare taban alanına sahip olacak. Tesis; 315 metrekarelik idari alan ve 635 metrekarelik havuz bölümünden oluşacak. 25 metre uzunluğunda ve 140 santimetre derinliğinde tasarlanan havuz, sporculara modern ve güvenli bir ortam sunacak.

Spor salonu detayları

Kompleksin diğer önemli ayağını oluşturan çok amaçlı spor salonu, modern mimarisi ve işlevsel tasarımıyla dikkat çekecek. Tesiste çok amaçlı spor alanı, giyinme odaları, revir, çamaşır odası, duş alanları, sauna, mutfak ve yemekhane yer alacak. Ayrıca sporcuların konaklayabileceği, banyolu ve toplam 10 kişilik 5 oda bulunacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Eskipazar Spor Kompleksi, sporcuların, gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgi göstereceği; bölgenin sosyal ve sportif cazibesini artıracak bir merkez haline gelecek.

ALTINORDU İLÇESİNDE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU VE ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU İNŞAATI...

ALTINORDU İLÇESİNDE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU VE ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU İNŞAATI YÜKSELİYOR.

ALTINORDU İLÇESİNDE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU VE ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU İNŞAATI...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Fethiyespor Deplasmanı Öncesi Hazırlıklara Başladı
2
TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor 1-1 Kapadokyaspor
3
MHP'li Ahmet Erbaş'tan Kütahyaspor Taraftarına Karşıyaka Maçı İçin 2 Otobüs Desteği
4
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi
5
Asya Kandemir 10 Yaşında: 16 Turnuvayı Set Vermeden Kazandı — Winter Cup’ta Türkiye’yi Temsil Edecek
6
Serhat Aydın: Türkiye’ye İlk Kez 5 Branşlı, Teleskopik Havuzlu Modern Pentatlon Tesisi
7
Mehmet Şamil Öztürk Göztepe'ye Transfer Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları