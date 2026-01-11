Ordu'da Eskipazar Spor Kompleksi: Yarı Olimpik Havuz ve Çok Amaçlı Salon Yükseliyor

Ordu'da Eskipazar Spor Kompleksi yükseliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde yürütülüyor.

Proje ve işbirliği

Proje, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülüyor. Daha önce 22 dönümlük alanı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis ederek atletizm pisti ve futbol sahalarının kazandırılmasını sağlayan Başkan Güler'in öncülüğünde, bölgeye şimdi yüzme ve salon sporlarını kapsayan yeni bir yatırım yapılıyor. Kolon imalatı ve dolgu çalışmalarının devam ettiği projede yapı her geçen gün yükseliyor.

Havuzun özellikleri

Şehirde yüzme sporunun yaygınlaştırılması hedefiyle inşa edilecek yarı olimpik yüzme havuzu, toplam 950 metrekare taban alanına sahip olacak. Tesis; 315 metrekarelik idari alan ve 635 metrekarelik havuz bölümünden oluşacak. 25 metre uzunluğunda ve 140 santimetre derinliğinde tasarlanan havuz, sporculara modern ve güvenli bir ortam sunacak.

Spor salonu detayları

Kompleksin diğer önemli ayağını oluşturan çok amaçlı spor salonu, modern mimarisi ve işlevsel tasarımıyla dikkat çekecek. Tesiste çok amaçlı spor alanı, giyinme odaları, revir, çamaşır odası, duş alanları, sauna, mutfak ve yemekhane yer alacak. Ayrıca sporcuların konaklayabileceği, banyolu ve toplam 10 kişilik 5 oda bulunacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Eskipazar Spor Kompleksi, sporcuların, gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgi göstereceği; bölgenin sosyal ve sportif cazibesini artıracak bir merkez haline gelecek.

