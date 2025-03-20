Orkun Kökçü: "Macaristan'da da İyi Bir Sonuç Almak İstiyoruz"

Orkun Kökçü, Macaristan ile İkinci Maçın Hedefini Açıkladı

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, ikinci karşılaşmada da iyi bir sonuç alarak A Ligi'ne yükselmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Galibiyetle İlgili Duygularını Paylaştı

RAMS Park'ta oynanan milli maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kökçü, “3-1'lik galibiyetten dolayı çok mutluyum.” ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de ilk kez gol attığı için de duyduğu sevinci aktardı.

Macaristan İkinci Maçı için Güvenini Belirtti

Macaristan ile oynanacak ikinci maçta sarı kart cezası bulunduğunu hatırlatan Kökçü, “Yine de takım arkadaşlarıma güveniyorum. İkinci maçı iyi bir şekilde bitireceğimize inancım tam.” dedi.

Her Maçta Galip Gelme Hedefi

Orkun Kökçü, her mücadeleden galip ayrılmak için çaba gösterdiklerini belirterek, “Bizim takım çok iyi. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bunu başarabilecek oyuncu grubumuz var.” ifadelerini kullandı.

Benfica Performansına Yönelik Açıklamalar

Kerem Aktürkoğlu ile birlikte formasını giydiği Portekiz ekibi Benficadaki performansına yönelik bir soruya ise, “Orada durumlar son haftalarda iyi. Skor katkısı sağlıyoruz.” şeklinde yanıt veren Kökçü, sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediklerini de sözlerine ekledi.