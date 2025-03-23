Oscar Piastri, Çin Grand Prix'sini Kazanarak Zaferine Bir Yenisini Ekledi

Oscar Piastri, Çin Grand Prix'sini Kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı olan Çin Grand Prix'si'ni McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı. Yarış, Şanghay'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Piastri, pole pozisyonunda başladığı ve baştan sona önde götürdüğü yarışı, 1 saat 30 dakika 55.026 saniyelik sürede tamamlayarak kariyerinin üçüncü galibiyetine ulaştı. Sezonun ilk etabında zafer kazanan McLaren'in diğer sürücüsü Lando Norris, Piastri’nin 9.748 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı.

Mercedes'ten George Russell ise liderin 11.097 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti. Son dört sezonun şampiyonu olan Max Verstappen (Red Bull) yarışta dördüncü, Ferrari sürücülerinden Charles Leclerc beşinci ve Lewis Hamilton ise altıncı oldu.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Çin Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk beş sırası şu şekilde:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan

Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan 2. Max Verstappen (Hollanda): 36 puan

Max Verstappen (Hollanda): 36 puan 3. George Russell (Büyük Britanya): 35 puan

George Russell (Büyük Britanya): 35 puan 4. Oscar Piastri (Avustralya): 34 puan

Oscar Piastri (Avustralya): 34 puan 5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 18 puan

Takımlar klasmanında ise:

1. McLaren: 78 puan

McLaren: 78 puan 2. Mercedes: 53 puan

Mercedes: 53 puan 3. Red Bull: 36 puan

Red Bull: 36 puan 4. Ferrari: 35 puan

Ferrari: 35 puan 5. Williams: 12 puan

Sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'si, 6 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.