Osman Altınkaya’dan İddialara Sert Yanıt — Kütahyaspor

Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya, sosyal medyadaki iddiaları 'tamamen asılsız' diyerek reddetti; kulübün etik ve şeffaf yönetim vurgulandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:17
Başkan Altınkaya yazılı açıklama yayımladı

Kütahyaspor Başkanı ve aynı zamanda 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı olan Osman Altınkaya, son günlerde bazı sosyal medya mecraları ve haber sitelerinde kulüp ve şahsı hakkında ortaya atılan iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Altınkaya, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, bu tür paylaşımların Türk futbolunun zaten hassas olan ortamına zarar verdiğini ifade etti.

Başkan, Kütahyaspor’un her zaman etik, şeffaf ve kurallara uygun bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, kulübün herhangi bir futbolcu transferinde federasyon, üçüncü kişiler ya da gayriresmî yollarla yönlendirme yaptığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Altınkaya, 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı olarak da görev yaptığını hatırlatarak, kulüpler arasında adaleti zedeleyecek, rekabeti lekeleyecek ya da futbolun ruhuna zarar verecek herhangi bir davranışın içinde olmasının söz konusu dahi olamayacağını kaydetti.

Asılsız paylaşımların kulüpleri zan altında bıraktığını, futbol kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ve sahada kazanılması gereken rekabeti masa başı tartışmalarına çektiğini belirten Altınkaya, kamuoyuna önemli bir çağrıda bulundu.

'Kütahyaspor’un ve şahsımın adı hiçbir şaibeli sürecin içinde yer almamıştır ve almayacaktır' ifadelerini kullanarak, tüm futbol paydaşlarını kanıta dayanmayan iddialar yerine sağduyuya ve sorumlu davranmaya davet etti.

