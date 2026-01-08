Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu Namağlup Kayseri Şampiyonu

Kayseri Okul Sporları Küçük Erkekler futbol turnuvasında Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu, 19 Kasım–23 Aralık arasındaki organizasyonu namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:05
Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu Namağlup Kayseri Şampiyonu

Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu Namağlup Kayseri Şampiyonu

Turnuva özeti

Kayseri Okul Sporları Küçük Erkekler futbol turnuvasında Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu, 19 Kasım’da başlayan ve 23 Aralık’ta tamamlanan organizasyonu namağlup olarak şampiyon bitirdi.

Maç performansı

Argıncık Stadı’nda oynanan maçlarda Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu rakiplerini tek tek geçti. Takımın oynadığı karşılaşmalar ve sonuçları şunlar oldu: İlk maçında Şehit Ali Örnek Ortaokulu 5-1, ikinci maçında Gazioğlu Ortaokulu 12-0, üçüncü maçında Mehmet Soysaraç Ortaokulu 9-1, dördüncü maçında Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu 1-0 ve final maçında Toki Şehit Nazım Ortaokulu’yu penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup etti.

Şampiyonluğun anlamı

23 takım arasından sıyrılarak şampiyonluğa ulaşan Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu, final maçının ardından büyük sevinç yaşadı. Başarılı futbolu ve aldığı sonuçlarla takdir toplayan ekip, Kayseri’yi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

KAYSERİ OKUL SPORLARI KÜÇÜK ERKEKLER FUTBOL TURNUVASINDA OSMAN ULUBAŞ KÖŞK ORTAOKULU NAMAĞLUP...

KAYSERİ OKUL SPORLARI KÜÇÜK ERKEKLER FUTBOL TURNUVASINDA OSMAN ULUBAŞ KÖŞK ORTAOKULU NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU.

KAYSERİ OKUL SPORLARI KÜÇÜK ERKEKLER FUTBOL TURNUVASINDA OSMAN ULUBAŞ KÖŞK ORTAOKULU NAMAĞLUP...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Gençler ve Türkiye Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor’da
2
Erzurum GSİM 2025’te 540 Milyonluk Yatırımla Türkiye Birincisi
3
Antalyaspor'dan Kapaklı İbni Sina İlkokulu'na Polar ve Atkı Desteği
4
Çorum FK'den Transfer Atağı: Burak Çoban, Sinan Osmanoğlu ve Ibrahim Zubairu
5
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın Annesi Işıl Kafkas Uğurlandı
6
Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu Namağlup Kayseri Şampiyonu
7
Sarıgöl'de ilkokullara spor malzemesi desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları