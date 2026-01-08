Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu Namağlup Kayseri Şampiyonu

Turnuva özeti

Kayseri Okul Sporları Küçük Erkekler futbol turnuvasında Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu, 19 Kasım’da başlayan ve 23 Aralık’ta tamamlanan organizasyonu namağlup olarak şampiyon bitirdi.

Maç performansı

Argıncık Stadı’nda oynanan maçlarda Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu rakiplerini tek tek geçti. Takımın oynadığı karşılaşmalar ve sonuçları şunlar oldu: İlk maçında Şehit Ali Örnek Ortaokulu 5-1, ikinci maçında Gazioğlu Ortaokulu 12-0, üçüncü maçında Mehmet Soysaraç Ortaokulu 9-1, dördüncü maçında Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu 1-0 ve final maçında Toki Şehit Nazım Ortaokulu’yu penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup etti.

Şampiyonluğun anlamı

23 takım arasından sıyrılarak şampiyonluğa ulaşan Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu, final maçının ardından büyük sevinç yaşadı. Başarılı futbolu ve aldığı sonuçlarla takdir toplayan ekip, Kayseri’yi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

