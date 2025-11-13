Osmangazi Belediyespor, Fenerbahçe'ye 3-1 Mağlup

Osmangazi Belediyespor, Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu; başantrenör Karakaya mücadeleyi değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:12
Osmangazi Belediyespor, Fenerbahçe'ye 3-1 Mağlup

Osmangazi Belediyespor, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup

Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kendi evinde oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı'na 3-1 mağlup oldu.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig’de namağlup şampiyon olarak Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’ne yükselen Osmangazi Belediyespor, 1. Lig’de sergilediği performansla taraftarların beğenisini toplamaya devam ediyor.

Karşılaşmanın ilk iki seti 16-25 ve 20-25 sonuçlarıyla rakibe gitti. Üçüncü sette toparlanan Osmangazi Belediyespor, seti 25-23 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Ancak dördüncü setteki çekişmeyi 21-25 kaybeden temsilcimiz, sahadan 3-1 skorla mağlup ayrıldı.

Başantrenör Karakaya'dan değerlendirme

Başantrenör Güner Karakaya iyi voleybol oynamalarına rağmen mücadeleyi kaybettiklerini ifade etti: Sakat oyuncularımız olmasına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduk. Lig uzun bir maraton; çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rakibimizi de oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Kulübümüz ve Osmangazi Belediyesi yöneticilerine bize sundukları imkanlar için teşekkür ederiz.

Maça 'Milletimizin Başı Sağ Olsun' yazılı pankartla çıkan Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bu duyarlı davranışıyla taraftarın takdirini topladı.

ARABİCA COFFEE HOUSE ERKEKLER 1. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN OSMANGAZİ BELEDİYESPOR ERKEK VOLEYBOL...

ARABİCA COFFEE HOUSE ERKEKLER 1. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN OSMANGAZİ BELEDİYESPOR ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, KENDİ EVİNDE OYNADIĞI KARŞILAŞMADA FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI’NA 3-1 MAĞLUP OLDU.

ARABİCA COFFEE HOUSE ERKEKLER 1. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN OSMANGAZİ BELEDİYESPOR ERKEK VOLEYBOL...

İLGİLİ HABERLER

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EURO 2028: Açılış Cardiff, Final Londra
2
Kayserispor'a FIFA'dan 3.4 milyon TL Ödeme Emri — Transfer Yasağı Riski
3
Denizlili Buse Ercan, Tunisian Pro Qualifier'da IFBB Pro Card Kazandı
4
Köyceğizli Güreşçi Kızlar Kuşadası'nda 6 Birincilikle Döndü
5
Avrupa Şampiyonu Vanlı Alim Yönten Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor
6
17 Yaş Altı Kadın Flöre: Türk Milli Takımı Slovakya'da Altın Madalya
7
Kasımpaşa 1-1 TÜMOSAN Konyaspor — Trendyol Süper Lig (8. Hafta)

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı