Osmangazi Belediyespor, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup

Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kendi evinde oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı'na 3-1 mağlup oldu.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig’de namağlup şampiyon olarak Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’ne yükselen Osmangazi Belediyespor, 1. Lig’de sergilediği performansla taraftarların beğenisini toplamaya devam ediyor.

Karşılaşmanın ilk iki seti 16-25 ve 20-25 sonuçlarıyla rakibe gitti. Üçüncü sette toparlanan Osmangazi Belediyespor, seti 25-23 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Ancak dördüncü setteki çekişmeyi 21-25 kaybeden temsilcimiz, sahadan 3-1 skorla mağlup ayrıldı.

Başantrenör Karakaya'dan değerlendirme

Başantrenör Güner Karakaya iyi voleybol oynamalarına rağmen mücadeleyi kaybettiklerini ifade etti: Sakat oyuncularımız olmasına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduk. Lig uzun bir maraton; çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rakibimizi de oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Kulübümüz ve Osmangazi Belediyesi yöneticilerine bize sundukları imkanlar için teşekkür ederiz.

Maça 'Milletimizin Başı Sağ Olsun' yazılı pankartla çıkan Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bu duyarlı davranışıyla taraftarın takdirini topladı.

