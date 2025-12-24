DOLAR
Osmangazi Yüzmede Balıkesir'de İmza: Kerem ve Yusuf SEM Barajını Geçti

Balıkesir'deki 12+ yaş Baraj Geçme müsabakalarında Kerem Çötok ve Yusuf Emir Asa, 200m Karışık'ta SEM barajını geçerek Osmangazi'yi gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:09
Osmangazi Yüzmede Balıkesir'de İmza: Kerem ve Yusuf SEM Barajını Geçti

Osmangazi Yüzmede Balıkesir’de İmza: Kerem Çötok ve Yusuf Emir Asa SEM Barajını Geçti

Balıkesir’de düzenlenen 12 ve üzeri yaş Baraj Geçme müsabakalarında Osmangazi Belediyespor sporcuları önemli dereceler elde etti. Yarışlarda Kerem Çötok ve Yusuf Emir Asa, 200m Karışık kategorisindeki performanslarıyla SEM (Sporcu Eğitim Merkezi) barajını geçti.

Turnuvada Osmangazi Belediyespor’u temsil eden isimler arasında Ege Ömer, Göksu Çivi, Kerem Çötok, Kürşad Kadir Nar, Tolga Savaş, Yusuf Emir Asa ve Mete Ahmet Karakaş yer aldı. Müsabakalar sonucunda Yusuf Emir Asa SEM sporcusu olmaya hak kazanırken, kulübün SEM sporcusu sayısı 4’e yükseldi.

Bursa’yı başarıyla temsil ediyorlar

1 Ekim’de başlayan 2025/2026 sezonu için değerlendirmelerde bulunan Osmangazi Belediyespor Yüzme Branş Sorumlusu Hasan Bayram, "Geçen süre zarfında yüzme takımı sporcu sayısını 80’den 114’e çıkarttık. Katılım sağlanan 5 farklı müsabakalarda Bursa ve Türkiye dereceleriyle Osmangazi Belediyespor’u başarı ile temsil ettik. Ayrıca SEM sporcu sayısını 4’e çıkarmış bulunmaktayız. Kulübümüze bu gururu yaşatan Ahmet Kayra Kaynar, Egemen Karakuş, Simay Emre ve Yusuf Emir Asa’yı ve antrenörlerimiz Hakan Aşık ile Aygül Çelik’i tebrik ediyoruz. Desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a ve Osmangazi Belediyespor Başkanımız Fatih Karayılan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyespor’un başarı grafiği ve SEM’deki artan temsilci sayısı, kulübün gelecek hedefleri açısından da dikkat çekiyor. Kulüp yönetimi ve antrenör kadrosu, sporcuların gelişimi için desteklerini sürdürmeyi hedefliyor.

