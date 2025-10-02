Oulai: "Trabzonspor ile Şampiyonluk Yaşamak İstiyorum"

Genç oyuncu ilk forma giydiği maçı ve hedeflerini anlattı

Christ Oulai, bordo-mavili formayı ilk kez geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında giydi. Trabzonspor Dergisi'ndeki soru-cevap bölümünde genç futbolcu, takımda şampiyonluk yaşama arzusunu dile getirdi.

19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, şampiyonluğun bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey olduğunu söyleyerek: "Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey şampiyonluk. Daha önce yaşamadım, Trabzonspor ile yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Oulai, futbolcunun başına gelebilecek en kötü şeyin sakatlık olduğunu belirtti ve bu nedenle çok dikkat ettiğini vurguladı.

Oyun özelliklerinden dribbling, agresiflik ve baskı altından rahat çıkabilme yeteneğini öne çıkaran Oulai, geliştirmesi gereken yönünün maç içinde enerjisini çabuk tüketmesi olduğunu söyledi ve bunun için ekstra çalışmalar yaptığını anlattı.

Forma giymediği Fenerbahçe maçının kendisi için en çok üzüldüğü karşılaşma olduğunu aktaran Oulai, hakem kararlarına tepki göstererek: "Kararlara inanamadım. Hakem açıkça rakibi korudu." değerlendirmesinde bulundu.

