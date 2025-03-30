Oxlade-Chamberlain: 'Büyük maçlarda etkili oynadık'

Beşiktaş’ın Galatasaray'ı Mağlup Etmesinin Ardından Oxlade-Chamberlain Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu önemli derbide Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, takımın büyük maçlarda ne kadar etkili bir oyun sergilediğini gösterdiklerini ifade etti.

Yeni Pozisyonumda Kendimi İyi Hissediyorum

Maç sonrası yaptığı değerlendirmelerde Oxlade-Chamberlain, yeni pozisyonunda iyi hissettiğini belirterek, "Bu pozisyonda daha defansif ve temkinli oynamam gerekiyor. Gedson Fernandes ile birlikte oynuyoruz. Kendisi çok enerjik ve öne koşuları iyi yapan bir oyuncu. Onun rolü bu. Benim rolüm daha farklı. Hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. En önemlisi oynayarak takımıma katkıda bulunmak. Bunu yapabildiğim için mutluyum. Pozisyonuma alıştıkça daha da iyisini yapmayı hedefliyorum," dedi.

Derbi Performansını Değerlendirdi

Oxlade-Chamberlain, sahada sergiledikleri performansın altını çizerek, "Büyük maçlarda ne kadar etkili bir oyun oynayabildiğimizi gösterebildik. Taraftarımız için bu maçın önemi başkaydı. Enerjik olduğumuzu gösterdik. Bugün yeni bir sistem ile oynadık ve bu sistem rakibe karşı işe yaradı. Rakibimize nereden zarar verebileceğimizin üzerinde çalışmıştık. Genel olarak performansımız iyiydi. Rakibimiz de güzel bir gol attı ama maçı ikinci yarıda iyi idare ettik. Profesyonel bir şekilde maçı kazandık," ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün'e Yanıtı

Müsabakanın ardından Galatasaraylı Yunus Akgün'ün açıklamalarına cevap veren Oxlade-Chamberlain, "Ne dediğini umursamıyorum. Ne dediğinin bir önemi yok. İstediğini söyleyebilir. Biz büyük bir takımız. Oluşan puan farkını tabii biz de istemezdik. Bugün önemli bir maç oynadık. En büyük takım biziz," dedi.