DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.123.739,15 0,08%

Oxlade-Chamberlain: 'Büyük maçlarda etkili oynadık'

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Galatasaray'ı yenmenin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:37
Oxlade-Chamberlain: 'Büyük maçlarda etkili oynadık'

Beşiktaş’ın Galatasaray'ı Mağlup Etmesinin Ardından Oxlade-Chamberlain Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu önemli derbide Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, takımın büyük maçlarda ne kadar etkili bir oyun sergilediğini gösterdiklerini ifade etti.

Yeni Pozisyonumda Kendimi İyi Hissediyorum

Maç sonrası yaptığı değerlendirmelerde Oxlade-Chamberlain, yeni pozisyonunda iyi hissettiğini belirterek, "Bu pozisyonda daha defansif ve temkinli oynamam gerekiyor. Gedson Fernandes ile birlikte oynuyoruz. Kendisi çok enerjik ve öne koşuları iyi yapan bir oyuncu. Onun rolü bu. Benim rolüm daha farklı. Hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. En önemlisi oynayarak takımıma katkıda bulunmak. Bunu yapabildiğim için mutluyum. Pozisyonuma alıştıkça daha da iyisini yapmayı hedefliyorum," dedi.

Derbi Performansını Değerlendirdi

Oxlade-Chamberlain, sahada sergiledikleri performansın altını çizerek, "Büyük maçlarda ne kadar etkili bir oyun oynayabildiğimizi gösterebildik. Taraftarımız için bu maçın önemi başkaydı. Enerjik olduğumuzu gösterdik. Bugün yeni bir sistem ile oynadık ve bu sistem rakibe karşı işe yaradı. Rakibimize nereden zarar verebileceğimizin üzerinde çalışmıştık. Genel olarak performansımız iyiydi. Rakibimiz de güzel bir gol attı ama maçı ikinci yarıda iyi idare ettik. Profesyonel bir şekilde maçı kazandık," ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün'e Yanıtı

Müsabakanın ardından Galatasaraylı Yunus Akgün'ün açıklamalarına cevap veren Oxlade-Chamberlain, "Ne dediğini umursamıyorum. Ne dediğinin bir önemi yok. İstediğini söyleyebilir. Biz büyük bir takımız. Oluşan puan farkını tabii biz de istemezdik. Bugün önemli bir maç oynadık. En büyük takım biziz," dedi.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid, Leganes'i 3-2 Yenerken Arda Güler'in Penaltısı Tartışmalara Neden Oldu
2
Galatasaray Başkan Vekili Hatipoğlu'ndan Beşiktaş Maçı Sonrası Sert Açıklamalar
3
Sabalenka, Miami Açık'ta Şampiyonluğu Elde Etti!
4
Romanya'da Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası Sona Erdi
5
Geleneksel Sporlar Camiası İftarda Buluştu ve Umut Dağıttı
6
Oxlade-Chamberlain: 'Büyük maçlarda etkili oynadık'
7
Anadolu Efes, Baskonia’yı Farkla Geçti: 92-76

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!